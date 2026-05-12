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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月12日は、スマホをガッチリ固定しながら15W出力でハイパワー給電ができるPhilips（フィリップス）の「マグネット式車載スマホホルダー（DLK2305Q）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips (フィリップス) Qi2対応 車載スマホホルダー 360°回転可能 自由に曲がる magsafeホルダー 15W急速充電 超強力吸着 吸盤ロックダイヤル付き マグネット 携帯ホルダー 真空吸盤 片手操作 カー用品 全機種対応 DLK2305Q 4,231円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2対応で最大15W出力で充電が可能。Philipsの「マグネット式車載スマホホルダー｣が4,231円とお得

ワイヤレス充電規格Qi2に対応した、Philips（フィリップス）の「マグネット式車載スマホホルダー（DLK2305Q）｣が15%オフ。

Qi2認証を取得しており、iPhone 12以降のiPhoneシリーズやQi2対応のAndroidスマホへ、最大15W出力で高速充電が可能です。放熱用の穴が空いており、発熱対策もバッチリです。

運転中にスマホのカーナビアプリを使っても、バッテリー切れの心配がないのは嬉しいですね。

360度回転＆形状記憶合金アームで自由な調整を実現。スマホの向きを細かく調節できますよ

充電エリアの接続部分が360度回転するため、スマホを固定したままでも瞬時に動かせます。

アーム部分には高品質な形状記憶合金を採用しており、軽い力で自由に曲げることが可能。片手でも高さや角度を細かく調整できます。

ホルダーアームの付け根部分も360度回転するから、微妙な視点調整もスムーズ。取りつけ位置やニーズに合わせて自由自在に動かせます。

パワフルなマグネットを内蔵。吸盤＋ロックダイヤルの二重固定でスマホをしっかり固定します

32個の強力なN54磁石を内蔵しており、走行中の激しい振動でもスマホがズレたり落下しにくい設計なのは安心。

土台部分は真空吸盤に加えて、ロックダイヤルで締め付ける二重構造になっており、ダッシュボードやメーターパネルなどにガッチリと密着します。

カーボンファイバー風の質感は高級感があり、上品な雰囲気を演出。車内だけでなく、家やオフィスのデスクへの設置もおすすめです。

Philips (フィリップス) Qi2対応 車載スマホホルダー 360°回転可能 自由に曲がる magsafeホルダー 15W急速充電 超強力吸着 吸盤ロックダイヤル付き マグネット 携帯ホルダー 真空吸盤 片手操作 カー用品 全機種対応 DLK2305Q 4,231円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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