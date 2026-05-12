「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限11万2787枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の11万2787枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 112787( 112787)
ソシエテジェネラル証券 71151( 71151)
SBI証券 45204( 20430)
バークレイズ証券 20375( 20375)
楽天証券 32960( 17112)
松井証券 11700( 11700)
日産証券 7527( 7527)
ビーオブエー証券 6386( 6386)
三菱UFJeスマート 8195( 5791)
サスケハナ・ホンコン 3816( 3816)
JPモルガン証券 3549( 3549)
マネックス証券 3339( 3339)
ゴールドマン証券 2609( 2589)
モルガンMUFG証券 1323( 1319)
フィリップ証券 903( 903)
みずほ証券 790( 790)
インタラクティブ証券 721( 721)
BNPパリバ証券 341( 341)
ドイツ証券 313( 313)
岩井コスモ証券 216( 216)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 739( 739)
ソシエテジェネラル証券 584( 584)
バークレイズ証券 428( 428)
三菱UFJeスマート 188( 184)
楽天証券 315( 173)
松井証券 78( 78)
フィリップ証券 65( 65)
SBI証券 116( 56)
JPモルガン証券 27( 27)
マネックス証券 23( 23)
日産証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 12( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 112787( 112787)
ソシエテジェネラル証券 71151( 71151)
SBI証券 45204( 20430)
バークレイズ証券 20375( 20375)
楽天証券 32960( 17112)
松井証券 11700( 11700)
日産証券 7527( 7527)
ビーオブエー証券 6386( 6386)
三菱UFJeスマート 8195( 5791)
サスケハナ・ホンコン 3816( 3816)
JPモルガン証券 3549( 3549)
マネックス証券 3339( 3339)
ゴールドマン証券 2609( 2589)
モルガンMUFG証券 1323( 1319)
フィリップ証券 903( 903)
みずほ証券 790( 790)
インタラクティブ証券 721( 721)
BNPパリバ証券 341( 341)
ドイツ証券 313( 313)
岩井コスモ証券 216( 216)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 739( 739)
ソシエテジェネラル証券 584( 584)
バークレイズ証券 428( 428)
三菱UFJeスマート 188( 184)
楽天証券 315( 173)
松井証券 78( 78)
フィリップ証券 65( 65)
SBI証券 116( 56)
JPモルガン証券 27( 27)
マネックス証券 23( 23)
日産証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 12( 10)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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