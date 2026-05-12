口コミ170万件・接点20万人規模の自治体向け新提案！ パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」

記事ポイント 2026年4月開始の「こども誰でも通園制度」を背景に、保育士不足に悩む自治体向け支援サービスが登場約170万件超の口コミ関連データと約20万人規模の保育士接点を活用した2大パッケージ構成都市部保育士の約79.7%が地方保育園での短期就業体験に「興味あり」と回答 2026年4月開始の「こども誰でも通園制度」を背景に、保育士不足に悩む自治体向け支援サービスが登場約170万件超の口コミ関連データと約20万人規模の保育士接点を活用した2大パッケージ構成都市部保育士の約79.7%が地方保育園での短期就業体験に「興味あり」と回答

2026年4月から全国で本格開始された「こども誰でも通園制度」により保育ニーズが拡大する一方、地方自治体では保育士不足による受け入れ枠の限界や離職率の高さといった課題が深刻化しています。

パーソナルエージェントが運営する保育士向け職場口コミプラットフォーム「保育士のミカタ」のデータと接点を活用した、自治体向けの新たな人材確保支援サービスが提供を開始します。

パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」





提供開始：2026年5月提供会社：パーソナルエージェント株式会社対象：保育士不足に悩む自治体活用データ：口コミ関連データ約170万件超（口コミ投稿約54,500件含む）保育士接点規模：約20万人（月間約10万人のユーザー＋約10万人の会員基盤）料金：無償トライアルあり（段階導入対応）

「保育士定着・流入支援パッケージ」は、「保育士のミカタ」に蓄積された口コミ投稿約54,500件を含む約170万件超の口コミ関連データベースと、月間約10万人のユーザーと約10万人の会員基盤からなる約20万人規模の保育士接点を組み合わせた、自治体向けの人材確保支援サービスです。

保育施設の職場環境の改善支援と、都市部から地方への人材流入促進という2つの役割を担う支援パッケージで構成されています。

「保育士のミカタ」は、保育士が転職・復職・地方就業を検討する際にもっとも不安を感じやすい「職場環境」に特化した口コミメディアです。

働きやすい点・働きにくい点・人間関係・業務負担・園ごとの特徴といった、求人票だけでは見えにくい実態を可視化できる構造化データを蓄積しており、自治体内保育施設の課題抽出から改善提案まで一貫した支援を行います。

2大支援パッケージの内容





パッケージ(1)「保育施設の職場環境改善支援」は、約54,500件の口コミ投稿データを含む約170万件超の職場環境関連データを活用し、満足度・離職要因の分析、施設ごとの課題抽出レポート、改善示唆の提供、継続的なモニタリングを行います。

「保育士のミカタ」では「働きやすい点」と「働きにくい点」を必ずセットで投稿するルールを採用しており、約50%がポジティブな評価内容という偏りのない構造化データが、離職防止と定着率向上を支援する基盤になっています。





パッケージ(2)「保育士定着・流入促進支援」は、約20万人規模の保育士接点を活用して、自治体特集ページの制作、メール・LINEによる情報配信、短期就業体験プログラムのPR、説明会・相談機会の提供、短期就業パッケージの企画・設計支援、集客支援を一括して行います。

自治体内の口コミ蓄積状況や保育施設数に応じて必要な支援のみを選択できる設計で、口コミデータの蓄積が少ない自治体でも人材流入促進施策として活用できます。

都市部保育士の地方就業意向調査





パーソナルエージェントが保育士会員を対象に実施した調査（有効回答数69名、2025年12月〜2026年1月）では、都市部在住の保育士の約79.7%が地方保育園での短期就業体験に「興味あり」と回答しました。

希望期間は約53.6%が「1〜2週間」で、住環境については約65.2%が「完全個室の住居」を重視しています。

回答者の約46.4%が子どもを持つ子育て世代であることも判明しており、不安要因として現職の調整（退職・休職）、体験後のキャリア、生活環境（交通・買い物）、家族の理解が挙げられています。

こうした調査結果を踏まえ、短期就業パッケージでは完全個室の住居確保や生活支援情報の整理を含めた設計支援も行います。

短期就業パッケージと導入ステップ

短期就業パッケージは3つの形式で企画・設計支援を行います。

1〜2週間の短期体験＋住居＋交通支援をセットにした「お試し就業」パッケージ（初参加向け）、子どもの受け入れと住環境整備を備えた「家族帯同型」パッケージ（子育て世代向け）、継続就業と地域との関係構築から定着・移住検討へつなげる1〜3か月の「中期就業体験」パッケージの3種類です。

保育士資格を持ちながら現場を離れている地域内の潜在保育士への再就業促進にも活用できます。

料金は無償トライアル（職場環境分析・可視化レポート・短期就業パッケージ簡易設計）からスタートし、限定施設での試験運用と限定集客支援を行う小規模導入（個別設計）を経て、自治体全体展開・継続モニタリング・PR集客支援を含む年間契約型の本導入へと段階的に移行できます。

都市部保育士の約79.7%が地方短期就業に関心を示すという調査データを背景に、1〜2週間のお試し就業から1〜3か月の中期就業体験まで3段階の短期就業パッケージを設計支援するこのサービスは、「辞めない環境づくり」と人材流入を同時に支援する具体的な取り組みです。

無償トライアルでは職場環境分析レポートと短期就業パッケージの簡易設計を費用なしで受けられます。

パーソナルエージェント「保育士定着・流入支援パッケージ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「保育士のミカタ」の口コミデータはどのような特徴がありますか。

A. 「働きやすい点」と「働きにくい点」を必ずセットで投稿するルールを採用しており、約50%がポジティブな評価内容です。

保育施設への口コミ投稿は約54,500件で、強みと課題を両方把握できる構造化データとなっています。

Q. 短期就業体験への参加を希望する保育士の不安要因は何ですか。

A. 調査（有効回答数69名）では、現職の調整（退職・休職）、体験後のキャリア、生活環境（交通・買い物）、家族の理解が主な不安要因として挙げられています。

短期就業パッケージでは完全個室の住居確保や生活支援情報の整理を含む設計支援で、これらの不安解消を後押しします。

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