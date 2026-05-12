「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



７日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の１７０億円から１８４億円（前の期比５８．４％増）へ、営業利益が８億円から１１億５０００万円（同２．１倍）へ、純利益が４億４０００万円から５億円（同８１．８％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



成長ドライバーである系統用蓄電池事業が計画を上回ったことが牽引。また、系統用蓄電池案件の成約及び引き渡しが想定以上に進捗したことに加えて、稼働を開始した広島蓄電所及び霧島蓄電所における運用収益も業績に貢献した。更に効率的な借り入れに取り組んだ結果、財務コストが想定を下回ったことも寄与した。



これを受けて８日の同社株はストップ高に急伸。週明け１１日もストップ高で引けた。この日も朝方に一時、前日比３３２円（１８．６％）高の２１２０円に上昇したが、高値警戒感からその後マイナスに転じており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS