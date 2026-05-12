時計じかけのマリッジ…西澤アナ「デートしてみたくなりました」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月12日（火）夜10時より「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第３話を放送する。
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
第３話では、顔が隠された状態の男性たちと交流する「仮面舞踏会」が開催され、女性陣は相手のシルエットと年収情報から、新たな男性を３名ずつ指名し「仮面舞踏会」に招待。舞踏会では仮面をつけ、口元だけが見える男性陣と２人きりで話をできるチャンスも。男性の名前など個人情報を聞くことは禁止され、会話の雰囲気だけを頼りに気になる男性１名を指名する。なお、女性は現在の婚約者の許可を得れば、婚約者をKEEPしたままその男性とデートに行くことが可能。
現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て「ずっと気になっていた人」「『仕事が落ち着いたから結婚に向いたい』と書いてあって、私が参加した理由と同じだった」という男性を探す。会話の雰囲気から見事にその男性を指名したゆかは、ついに仮面を外して念願の初対面を果たすことに。「やっと会えた」「デートしてみたくなりました」と運命を感じた様子を見せるゆかだが、現在婚約中の相手、大手企業会社員兼モデルのS・リョウに、デートの許可をもらうことはできるのか？
34歳美人経営者のあやかも「仮面舞踏会」で指名した新たな男性とのデートへ。現在の婚約者である年収3000万円の高卒経営者・ショウゴから「行きたいんやったら、行っておいで」と送り出されたあやかだが、デート相手の人柄やサプライズに思わず感極まって涙。「今お別れしたら、めっちゃ後悔しそう」と２人の間で大きく揺れ動くあやか。リアルな葛藤を見せる彼女が下す決断とは？
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえも「一番最初からずっと気になっいた」という相手を「仮面舞踏会」で指名。なつえが他の男性とデートに行く許可を求めると、これまで圧倒的な自信を見せていたチェンは「嫌だけどね、気持ち的には。やっぱりちょっと嫉妬するよね」と思わず本音をこぼし、熱烈なアピールで引き留めようとする。果たして、なつえが選んだ未来とは？
ますます予測不能な駆け引きとドラマが生まれる『時計じかけのマリッジ』第３話は５月12日（火）夜10時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女３人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった仕事もプライベートも充実してきた３人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい１人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄。
現役アナウンサーのゆかは、事前のプロフィールを見て「ずっと気になっていた人」「『仕事が落ち着いたから結婚に向いたい』と書いてあって、私が参加した理由と同じだった」という男性を探す。会話の雰囲気から見事にその男性を指名したゆかは、ついに仮面を外して念願の初対面を果たすことに。「やっと会えた」「デートしてみたくなりました」と運命を感じた様子を見せるゆかだが、現在婚約中の相手、大手企業会社員兼モデルのS・リョウに、デートの許可をもらうことはできるのか？
34歳美人経営者のあやかも「仮面舞踏会」で指名した新たな男性とのデートへ。現在の婚約者である年収3000万円の高卒経営者・ショウゴから「行きたいんやったら、行っておいで」と送り出されたあやかだが、デート相手の人柄やサプライズに思わず感極まって涙。「今お別れしたら、めっちゃ後悔しそう」と２人の間で大きく揺れ動くあやか。リアルな葛藤を見せる彼女が下す決断とは？
一方、年収ランキング１位で年収１億円の東大卒エリート・チェンと婚約中の27歳人気モデル・なつえも「一番最初からずっと気になっいた」という相手を「仮面舞踏会」で指名。なつえが他の男性とデートに行く許可を求めると、これまで圧倒的な自信を見せていたチェンは「嫌だけどね、気持ち的には。やっぱりちょっと嫉妬するよね」と思わず本音をこぼし、熱烈なアピールで引き留めようとする。果たして、なつえが選んだ未来とは？
ますます予測不能な駆け引きとドラマが生まれる『時計じかけのマリッジ』第３話は５月12日（火）夜10時より放送。
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