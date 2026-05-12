ジェイアール名古屋タカシマヤにて、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」にフォーカスした「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催！

”東海地区初”600点以上のグッズがあつまる2026年新バージョンのマーケットで、「くまのプーさん」の世界が楽しめます☆

名古屋タカシマヤ ディズニー「くまのプーさん おひさまマーケット」

入場料：無料

会期：2026年5月20日（水）〜5月25日（月）

※最終日は午後5時閉場

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場

ジェイアール名古屋タカシマヤにて、6日間にわたり「くまのプーさん おひさまマーケット」を開催。

2026年版の新バージョンとなる今回のイベントは、東海地区では初開催となります。

2026年は「くまのプーさん」原作デビュー100周年の記念の年。

会場にはイベント限定グッズをはじめ、100周年をお祝いしたデザインのグッズなど600点以上のグッズがラインナップされます☆

東海地区初登場となる、会場でしか購入できないイベント限定グッズの一部を紹介していきます。

ぬいぐるみ（はちみつ壺バッジ付き）

価格：6,160円（税込）

サイズ：約22×18.5×高さ27cm

販売数：150体限り

購入制限：一人2体限り

温かみのある素材で立体的に作られた「くまのプーさん」の数量限定ぬいぐるみ。

ハニーポット型の壺バッジもキュートです☆

ハチミツ美味しいプーさんマスコット

価格：2,750円（税込）

サイズ：約6×12.5×高さ15.5cm

販売数：300体限り

購入制限：一人2体限り

ミツバチの衣装がよく似合う「くまのプーさん」のマスコット。

おいしそうにはちみつを飲む表情も注目ポイントです。

タオルハンカチ

価格：759円（税込）

サイズ：約25×25cm

とろりとしたはちみつやはちみつ壺がおしゃれにデザインされたタオルハンカチ。

両手にはちみつをつけてミツバチを見つめる「くまのプーさん」がレイアウトされています。

プリントタオルハンカチ

価格：660円（税込）

サイズ：約20.5×20.5cm

王様の恰好もよく似合う「くまのプーさん」

「ティガー」や「イーヨー」「ピグレット」も一緒に100周年をお祝いしています。

スウェット

価格：5,830円（税込）

「プーさん」や、100エーカーの森の仲間たちがデザインされたスウェット。

見ているだけで楽しい気持ちになれるファッションアイテムです。

サテン巾着

価格：880円（税込）

サイズ：約18×13cm

はちみつ壺をのぞき込む「くまのプーさん」デザイン。

サテン生地を使用した、大人も持ちやすい巾着袋です☆

「くまのプーさん」の世界観が楽しめるフォトスポット

会場には、『くまのプーさん』の世界観の中で記念撮影ができるフォトスポットが登場。

お気に入りのぬいぐるみとの「ぬい撮り」も楽しむことができます。

※カメラなどの撮影機器は持参してください

※フォトスポットデザインはイメージです

※フォトスポットエリアが混雑している際は、待ち時間が発生する場合があります

数量限定のぬいぐるみやマスコットもかわいい、「くまのプーさん」ファン必見のイベント！

「くまのプーさん おひさまマーケット」は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間開催されます。

© DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※画像はイメージです

※品数に限りがあります

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