「最強のパパママ」市村正親＆篠原涼子、息子のSNSで“貴重な”家族共演「一瞬でも分かる圧倒的な美貌」「これはアツい!!」
俳優・市村正親（77）と元妻で俳優・篠原涼子（52）が、12日までに長男・市村優汰（18）のTikTokに登場。しれっと登場する両親の姿がSNSで話題となっている。
【動画】「「当たり前だけど家すげえ」息子のSNSで“貴重な”家族共演をした市村正親＆篠原涼子
投稿では「Mom? Dad…?」とコメントし、クールな表情でダンスを披露する姿を公開。時折笑顔を見せながら軽やかにダンスをする優汰だったが、その最中、ぬいぐるみを抱えた母・篠原が平然とカメラ前を横切る。気を取り直してダンスを再開するも、今度は父・正親がカメラに顔を向けながら堂々と横切っていく展開に。
両親が次々と“乱入”し、ユニークあふれる“親子共演”に「離婚しても一緒に暮らしてるのかな??」「まさかの篠原涼子様と市村正親様で綺麗な2度見かました」「これはアツい!!」「ママ綺麗すぎてもはやママには見えないwwwww」「一瞬でも分かる圧倒的な美貌」「当たり前だけど家すげえな」「最強のパパママ」などと、大きな反響が寄せられていた。
【動画】「「当たり前だけど家すげえ」息子のSNSで“貴重な”家族共演をした市村正親＆篠原涼子
投稿では「Mom? Dad…?」とコメントし、クールな表情でダンスを披露する姿を公開。時折笑顔を見せながら軽やかにダンスをする優汰だったが、その最中、ぬいぐるみを抱えた母・篠原が平然とカメラ前を横切る。気を取り直してダンスを再開するも、今度は父・正親がカメラに顔を向けながら堂々と横切っていく展開に。
両親が次々と“乱入”し、ユニークあふれる“親子共演”に「離婚しても一緒に暮らしてるのかな??」「まさかの篠原涼子様と市村正親様で綺麗な2度見かました」「これはアツい!!」「ママ綺麗すぎてもはやママには見えないwwwww」「一瞬でも分かる圧倒的な美貌」「当たり前だけど家すげえな」「最強のパパママ」などと、大きな反響が寄せられていた。