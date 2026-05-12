【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：8.9円台の試練を乗り越え9.1円台へ急浮上、高金利通貨の底力を示す



先週（5月4日～5月11日）のまとめ

先週のメキシコペソ円は、他通貨ペアと同様にGW期間中の激しい乱高下に見舞われたが、結果として非常に力強い回復を見せた。週前半の円買い圧力を撥ね除け、週末にかけて一段高となる展開は、メキシコペソの相対的な強さと押し目買い意欲の強さを改めて印象づけた。



円高局面での踏ん張りと一時的な急落（5月4日～6日）

週明け、8.98円付近でスタートしたペソ円は、5日（火）にかけて一時8.95円まで水準を下げるなど、円買い優勢の展開となった。特に6日（水）には、他通貨の「フラッシュ・クラッシュ」的な動きに引きずられる形で一時8.9381円まで急落。しかし、8.9円台前半では長期保有目的の買いが厚く、すぐさま反発。同日午後には一気に9.1円台まで吹き上がるなど、極めてボラティリティの高い局面となった。



9.0円台での安定した推移（5月7日～8日）

週中盤以降は、急騰後の利益確定売りをこなしつつ、9.05円から9.10円のレンジで安定した推移を見せた。メキシコ中銀（バンキシコ）による高金利政策の維持観測が、リスク選好（リスクオン）の地合いと相まってペソを強力に下支えした。下値が着実に切り上がる中で、市場は次の上放れを待つフェーズに入った。



9.1円台定着と昨年来高値圏への接近（5月11日）

週明け11日（月）に入ると、それまでのレンジを上放れた。欧州・NY時間にかけて買いが加速し、一時9.1514円まで上昇。週間の終値ベースでも9.14円付近を維持しており、上昇トレンドの継続を強く意識させる形で週を終えた。



テクニカル分析

トレンド： 「強気」。8.9円台での底打ちを確認した後、主要な移動平均線を上抜け、パーフェクトオーダーに近い形を形成しつつある。短期的な調整はあっても、下値では依然として買い意欲が旺盛である。



レジスタンス1： 9.15（直近高値・心理的節目）

レジスタンス2： 9.25（昨年来高値圏・次のターゲット）

サポート1： 9.05（週中盤のサポート・押し目の目処）

サポート2： 8.93（先週安値・ここを割るとトレンド変調の兆し）



RSI (14時間足):

11日の上昇により68.8付近まで到達。過熱圏である70に迫っているが、上昇トレンドが強い場合は70～80台を維持したまま上値を伸ばすことも多く、短期的には調整を挟みながらの続伸が期待される。



MACD:

ゼロラインの上方でシグナル線を上抜けるゴールデンクロスを維持。ヒストグラムもプラス圏で推移しており、上昇エネルギーが継続していることを示している。



今後のポイント・見通し

今週は、「9.15円の壁を完全に突破できるか」と、「高金利を背景としたキャリートレードの継続性」が焦点となる。



【メインシナリオ】堅調な地合い継続と9.2円台への突入

米国のインフレ懸念が和らぎ、リスクオンのムードが広がる場合、高金利通貨であるメキシコペソには一段と資金が流入しやすい。9.15円を明確に上抜ければ、節目の9.20円、さらには9.25円といった高値圏への到達が現実的となる。



想定レンジ： 9.05 - 9.25



根拠： 圧倒的な金利差。先週の急落を短期間で全戻ししたリバウンドパワーの強さ。



【対抗シナリオ】円買い介入への警戒による失速

ドル円や他クロス円が急騰し、日本当局による「実弾介入」が実施された場合、ペソ円も無傷ではいられない。その場合、利益確定売りを巻き込んで、直近のサポートである9.05円や、心理的節目の9.00円を試すような調整局面が想定される。



想定レンジ： 8.95 - 9.15



根拠： 介入警戒感による円買い戻しリスク。短期間での上昇に対する利食い圧力。



総評

先週のメキシコペソ円は、GWの混乱を「絶好の買い場」に変える強さを見せた。一時は8.9円台前半まで売られたものの、その後の復元力の強さは特筆に値する。他通貨と比較してもペソの底堅さは際立っており、現在の円安トレンドにおける「主役」の一角であることを再認識させた。



今週中に9.15円付近の抵抗をこなし、一段上のステージへ移行できるか。日米墨の金利動向を注視しつつも、基本的には「押し目買い」方針を継続し、上値を追う展開が予想される。



今週の主な予定

メキシコ

05/12 21:00 鉱工業生産指数 （3月） 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）

05/12 21:00 鉱工業生産指数 （3月） 予想 -1.2% 前回 -1.3% （前年比）

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