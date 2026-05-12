ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。

山本はベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献しただけに、ＳＮＳ上ではベイ党を中心に火曜日の午前中から衝撃を訴える投稿が相次いだ。

「一瞬フェイクニュースかと思ったよ」「ホークスに山本祐大はめちゃくちゃ脅威だぞ…」「そんな主力級のトレードあるんだ…」「放出まじ！？」など、多様な声にあふれている。

◆山本 祐大（やまもと・ゆうだい）１９９８年９月１１日、大阪市生まれ。２７歳。京都翔英高では３年夏に甲子園出場。ＢＣ滋賀を経て１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。２１年に５１試合に出場。２４年に１０８試合に出場し、独立リーグ出身者としては初のゴールデン・グラブ賞を獲得。同年はベストナインにも輝いた。プロ通算３９６試合に出場し、打率２割５分６厘、１４本塁打、１１１打点。１８０センチ、８７キロ。右投右打。年俸７３００万円。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日、大阪・四條畷市生まれ。２３歳。四条畷中では生駒ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表。花咲徳栄高（埼玉）では１、２年夏の甲子園、３年夏の甲子園交流試合に出場。高校通算５０本塁打。２０年ドラフト１位でソフトバンク入団。２３年に１軍デビューし、初本塁打もマーク。プロ通算２８試合に出場し、打率１割８分１厘、１本塁打、４打点。１８２センチ、９１キロ。右投右打。年俸９３０万円。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日、宮城県生まれ。２６歳。学法石川高から１７年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年３月に支配下登録。昨年は自己最多の３８試合に登板し、１勝１敗５ホールド、防御率４・６７。今季も１０試合に登板。１８２センチ、９０キロ。右投左打。年俸２７００万円。