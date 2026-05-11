RENOSY（リノシー）の不動産投資オーナー様がリアルに集まる機会

RENOSYの不動産投資は、オンラインで始めることができ、専用アプリが運用をサポートします。定期的に家賃収入があり、比較的安定した運用が可能な投資です。

オーナー自身が日々やることはほぼないため、ふと「この運用はあるべきゴールに向かって進んでいるのか？」と心配になることもあるかもしれません。

不動産投資を始めて、ほかの投資家さんと情報交換をしたくなったとき、そのようなときのために、RENOSYではさまざまな形で集まれる機会を設けています。

この日は六本木の「グランドハイアット 東京」が会場でした

RENOSY Owner's Partyのロゴもお出迎え

「同じ投資をするメンバー」が顔を合わせたRENOSY Owner's Party

今回はRENOSY Owner's Partyのなかでも特別な回として、過去最大規模の約200名のオーナー様にお集まりいただきました。

全国各地から足を運んでくださったオーナーの方々

GA technologies取締役 専務執行役員 樋口大

開会の挨拶では樋口大より、RENOSYの目指す姿をオーナー様に共有し、不動産投資がより当たり前となり、より透明性のある資産運用となる社会を目指すとお客様に宣言をしました。

立食形式で前菜からデザートまで楽しめるスタイル

乾杯のあとはまずお食事タイム。料理を楽しみながら、オーナー様同士でさっそく交流が始まります。初対面である方が多いにもかかわらず、各テーブルで打ち解けていらっしゃる様子です。

お客様の資産形成を共に考え伴走するRENOSYのアセットプランナーも同席し、オーナー様と初めて直接お会いしたり再会を懐かしがったり。

活気あふれる空間になっています

少し遅れて会場に着いた初参加のオーナー様は、「すごく多いですね。RENOSYで不動産投資を始めて、パーティーに参加する方がこれだけいらっしゃる光景に、正直驚きました」とおっしゃっていました。

どのお料理もおいしそうでした

スペシャルなゲストの登場も

「盛り上がってるかーい」「オオォ～～～～！」

お食事タイムを楽しんだあとは、2026年1月1日から放映を開始したRENOSYのTVCMに出演中の、俳優の江口洋介さんがスペシャルゲストとして登場！ 参加者の方々が自然とステージ前に集まっていきます。

GA technologiesの上席執行役員クック・ジュリアン聖也と、さまざまなトークテーマでセッションがありました。

セッションでは、キャリア40年間という長い年月において俳優業を続ける秘訣、仲間と作品をつくり上げる上で江口さんが担う役割の変遷、日々のルーティーンやインプットの時間など、仕事に関わるテーマを中心に展開されました。オーナー様も、ご自身の仕事を振り返ったり、共通点を感じたりしながら、興味深く聞いていらっしゃいました。

懇親の時間はあっという間に過ぎていく

トークセッションの次は、過去の開催でも毎回盛り上がる抽選会。

おーー！という歓声が会場全体から上がります

当選者が出たテーブルからは歓声が聞こえ、“RENOSY賞”で笑いが起きる場面もありました。

1等は帝国ホテルやヒルトン東京などが選べるホテルランチペアギフト券！

参加されたオーナー様の声

パーティーに参加されたお客様に、参加された理由を伺いました。

1人で細々とやっていても張り合いがないので、つながりを作りたいというのが大きいですね

日々の生活では出会えないであろう、新鮮な出会いがあるから

異業種の方の、資産形成の戦略が聞けるから

不動産の購入者同士が交流できる場は、ほかにはないですね

「異業種で働いている人との出会い」に魅力を感じている方が多い印象でした。

なかには以前のパーティーを機に連絡を取り合うようになったというオーナー様も。不動産投資仲間という枠を超えて、友人としての交流が深まることもあるようです。

不動産投資家としての生の体験を会話できる場所として、楽しんでいる様子がうかがえました。

RENOSYで不動産投資をスタートしたら、たくさんの仲間がいます

マンションの管理組合の理事をしているというお客様にも出会いました。パーティーがあることで個々人の不動産投資経験を共有し、次のアクションや安心感にもつながっているのかなと、笑顔で会場をあとにされるオーナー様の姿を見て感じました。