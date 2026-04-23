RENOSY マガジン

国税OBが見た「富裕層の共通点」――普通のサラリーマンが資産家になれる時代が来ている

「普通の会社員」が富裕層になっていた 国税専門官として働いていた頃、私は相続税の調査などを通じて、多くの富裕層の資産や生活状況を見てきまし…