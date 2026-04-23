RENOSY マガジン
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年間50万円の分配金も実現可能！ ｢高利回りREIT｣の選び方
そもそもREIT（リート）とは？ REITは「Real Estate Investment Trust」の略。「不動産投資信託」などと訳されます。投資信託は、投資家から…
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一棟アパート投資のメリット・デメリットと向いている人の特徴は？
一棟アパート投資とは？ 一棟アパート投資とは、アパート一棟を建物・土地ごと所有し、複数の入居者から家賃収入を得る不動産投…
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新築不動産投資のメリット・デメリットは？ 失敗の防ぎ方や中古との比較
新築不動産投資とは？ 新築不動産投資とは、建物完成から1年以内かつ入居実績のない物件を購入して運用する投資手法のことです。築1年以内でも入居…
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不動産投資がインフレ対策になる理由は？ 物件選びで注意したいポイント
不動産投資がインフレ対策になる3つの理由 インフレが進む局面において、不動産投資が有効とされるのはなぜでしょうか。ここでは、不動産投資がイン…
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不動産投資ローンは「固定」か「変動」、どっちを選ぶべきか
不動産投資ローンとは 不動産投資ローンは、投資のための不動産を購入するために利用するローンのこと。 不動産投資は、購入し…
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不動産投資会社の選び方は？ 避けるべき会社や面談前の準備を解説
不動産投資会社選びが重要な理由 不動産投資は、物件を購入して終わりではなく、中長期にわたって続く投資です。購入後、入居者募集から家賃徴収、…
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国税OBライターが取材で発見した、富裕層に共通する3つのスタンス
富裕層は「分散投資」を徹底している ライターとして取材活動を続けて感じることの一つに、資産を築いている方々は、ほぼ例外なく複数の資産…
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【攻めのマンション管理 #8】最終回：不動産運用はもっと楽しくなる！ 資産価値を最大化するための総まとめ
過去7記事の振り返り：資産価値を最大化するために 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 過去7回の内容は、すべて「攻めのマンション管理…
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【攻めのマンション管理 #7】理事長になれない物件こそ「声」を届けよう！ 資産価値を高めるための第一歩
「お任せ」から「確認」へ。オーナーの役割とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、オーナー様が役員…
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国税OBが見た「富裕層の共通点」――普通のサラリーマンが資産家になれる時代が来ている
「普通の会社員」が富裕層になっていた 国税専門官として働いていた頃、私は相続税の調査などを通じて、多くの富裕層の資産や生活状況を見てきまし…
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【攻めのマンション管理 #6】その空きスペース、もったいない！ マンションの「収益化」最新事情
眠っている資産を呼び覚ます「マンションの収益化」 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、マンション内の「デッドスペース…
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約200名の不動産投資オーナーが集合！ RENOSY Owner′s Partyレポート
RENOSY（リノシー）の不動産投資オーナー様がリアルに集まる機会 RENOSYの不動産投資は、オンラインで始めることができ、専用ア…
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【攻めのマンション管理 #5】知るだけで変わる！ 大規模修繕工事の「相見積もり」マジック
最大の支出を抑える「相見積もり」とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、マンション管理最大の支出である「大規模修繕工事」…
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RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2026年1～3月
AI不動産投資のRENOSY RENOSYとは、株式会社GA technologiesが提供するAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供する…
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【攻めのマンション管理 #4】「めんどくさい」はもったいない！ 役員になるメリット3選
資産を守る最強のポジション「役員」とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、多くのオーナー様が避けがちな「管理…
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【新CMリリース記念】星野リゾート宿泊ギフト券などが当たる豪華プレゼントキャンペーン実施中
星野リゾート宿泊ギフト券など、豪華プレゼントキャンペーン実施中！ 新CMの放映を記念し、豪華プレゼントが当たるキャンペーン…
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RENOSYの新CM「始めやすかったよ」篇がリリース！ 公開を記念し豪華キャンペーンも
“俺”と生田斗真さん演じる同期の、新しい一コマは...... 2026年1月、RENOSY（リノシー）は豪華俳優陣を迎え、TVCM「みんなはじめてる」篇、…
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【攻めのマンション管理 #3】焦って売るのはもったいない！ もし「修繕積立金の値上げ通知」が来たらどうする？
修繕積立金の値上げ通知、あなたならどうする？ 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、オーナー様なら誰しも直面する…
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【攻めのマンション管理 #2】「お任せ投資」でもここだけはチェック！ 修繕積立金はなぜ上がるのか？
まず結論！ プロがお答えします Q. 修繕積立金の値上げは「損」なんですか？ A. いいえ、損ではありません。 むしろ、皆様の「資産価値（将来…
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新社会人なら必ず知っておきたい、お金と資産形成のこと
お金を増やす方法は3つしかない お金を貯めたり増やしたりする方法は、たくさんあります。しかし、それらを突き詰めると、以下の3つしかありません…