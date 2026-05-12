“みんなの奥さん”奥ゆい、自慢の“桃尻カット”披露「おしりも浮いてるしフルーツも浮いてる！」
“みんなの奥さん”こと奥ゆいが、11日発売の『PARADE2026春号』に初掲載された。元アイドルグループ『#2i2』の黄色担当として5年間活動し、2026年からソロへ転向。写真集に続く今回の掲載は、新章を象徴する一歩となる。
【別カット】奥ゆい「みんなの奥さん、陽気に咲きました」
奥は2025年12月末にグループ解散を経てソロ活動を開始。3月発売の1st写真集『ゆいゆい』が反響を呼び、DJやドラム演奏を生かした音楽イベント出演など活動の幅を広げている。今回の『PARADE』初登場は、表現者としての存在感をさらに強める機会となった。
誌面では「みんなの奥さん、陽気に咲きました」という見出しとともに、多彩なビジュアルを展開。花に囲まれたカラフルなカットや、ドライフラワーとのしっとりとした撮影、大人っぽい緑の衣装や白のワンピース水着など、世界観の異なるシーンが並んだ。奥は特にフルーツに囲まれたカットをお気に入りとして挙げ、「いい匂いで幸せだった」と振り返っている。お尻の周囲にフルーツが浮かぶ印象的な構図についても触れ、自身のボディラインを生かした表現に手応えを示した。
インタビューでは、自身を“陽キャ”と表現。幼少期から活発な性格で、現在は「考えて努力して継続できる大人な陽キャ」に成長したと語る。ファンとの交流も大切にしており、イベントでの再会を心から楽しんでいるという。自らを「オタクに優しいギャル」を目指す存在と位置づけ、SNSを通じた発信にも意欲を見せた。
今後については、ドラム、DJ、水着撮影など多方面での活動を継続する構え。会えるイベントの開催も予定されており、さらなる展開が期待される。『PARADE』初掲載を機に、奥ゆいのソロ活動は新たなステージへと進む。
■奥ゆいコメント
――『PARADE』初掲載おめでとうございます。掲載が決まった際の率直な心境をお聞かせください。
ありがとうございます！初掲載本当にうれしいです！事務所の方が掲載されているのを見ていて、PARADEさんは色合いが綺麗な写真や世界観がはっきりしているカットが沢山でいいなぁと思っていたので、まさか私も掲載してもらえるなんて！本当にうれしかったし、撮影もとっても楽しくてテンションが上がりました！
――今回は、これまでの撮影とはまた一味違うフォトジェニックなシチュエーションも多く、ご自身の表現力を存分に発揮されたカットが多数あったかと思います。その中でも、特に印象に残っているカットがあれば教えてください。
すごかったです！沢山のお花の中で撮ったカラフルなシーンもあれば、同じお花でもしっとりとドライフラワーと撮ったのもあるし…。大人っぽい緑の衣装や白のワンピース水着もすごくお気に入りです！
でも、一番のお気に入りはフルーツとのカットです！フルーツ大好きなので沢山のフレッシュなフルーツに囲まれての撮影はいい匂いで幸せでした！おしりの周りにフルーツが沢山浮いているお風呂のカットが一番印象的で、おしりも浮いてるし、フルーツも浮いてるしでとってもかわいかったです！自分のおしりの形やボリュームが好きなので、それを活かした可愛いカットでお気に入りなのです！
――『PARADE』の誌面では「みんなの奥さん、陽気に咲きました」という見出しも印象的でした。また、誌面のインタビュー内でもご自身を“陽キャ”と表現されていましたが、普段どのような場面で「自分は陽気な性格だな」と感じますか？
小さい頃から活発で明るい性格だったので、そのまま大人になりました！ノリとかその場の空気とか大事にしています！笑
ただ、このお仕事を始めたばかりの頃はそれだけの人だったけれど、今は沢山成長して、ちゃんと考えて努力して継続して、が出来る大人な陽キャになりました！笑
人と接するのも大好きだし、会いに来て応援してくれる方のことが大好きなので、会えた時は心の底から嬉しくてハッピーになってルンルンになります！笑
あと、ファンの方が「自称・陰キャ」の方が多くて、そんな所も可愛くて、なんかいっぱい話しかけちゃいます！「好き？」って聞いたりしたら、ちょっと焦って照れてくれる反応が可愛くてちょっかいかけたくなりますね〜。オタクに優しいギャル!?を目指してます!!
――最後に一言、メッセージをお願いいたします。
最後まで読んでくださりありがとうございます！「みんなの奥さん」こと奥ゆいです！今はドラム、DJ、水着のお仕事など色んな活動をしています！全部のお仕事が楽しくて刺激的で、またやりたい！って思いながら、日々お仕事をしています！会えるイベントなども沢山あるので、ぜひSNSをチェックしてくれたらうれしいし、いっぱい仲良くなりたいです！これからも奥ゆいをよろしくお願いしますっ！PARADEさんにまた載りたいですっ!!!
【別カット】奥ゆい「みんなの奥さん、陽気に咲きました」
奥は2025年12月末にグループ解散を経てソロ活動を開始。3月発売の1st写真集『ゆいゆい』が反響を呼び、DJやドラム演奏を生かした音楽イベント出演など活動の幅を広げている。今回の『PARADE』初登場は、表現者としての存在感をさらに強める機会となった。
インタビューでは、自身を“陽キャ”と表現。幼少期から活発な性格で、現在は「考えて努力して継続できる大人な陽キャ」に成長したと語る。ファンとの交流も大切にしており、イベントでの再会を心から楽しんでいるという。自らを「オタクに優しいギャル」を目指す存在と位置づけ、SNSを通じた発信にも意欲を見せた。
今後については、ドラム、DJ、水着撮影など多方面での活動を継続する構え。会えるイベントの開催も予定されており、さらなる展開が期待される。『PARADE』初掲載を機に、奥ゆいのソロ活動は新たなステージへと進む。
■奥ゆいコメント
――『PARADE』初掲載おめでとうございます。掲載が決まった際の率直な心境をお聞かせください。
ありがとうございます！初掲載本当にうれしいです！事務所の方が掲載されているのを見ていて、PARADEさんは色合いが綺麗な写真や世界観がはっきりしているカットが沢山でいいなぁと思っていたので、まさか私も掲載してもらえるなんて！本当にうれしかったし、撮影もとっても楽しくてテンションが上がりました！
――今回は、これまでの撮影とはまた一味違うフォトジェニックなシチュエーションも多く、ご自身の表現力を存分に発揮されたカットが多数あったかと思います。その中でも、特に印象に残っているカットがあれば教えてください。
すごかったです！沢山のお花の中で撮ったカラフルなシーンもあれば、同じお花でもしっとりとドライフラワーと撮ったのもあるし…。大人っぽい緑の衣装や白のワンピース水着もすごくお気に入りです！
でも、一番のお気に入りはフルーツとのカットです！フルーツ大好きなので沢山のフレッシュなフルーツに囲まれての撮影はいい匂いで幸せでした！おしりの周りにフルーツが沢山浮いているお風呂のカットが一番印象的で、おしりも浮いてるし、フルーツも浮いてるしでとってもかわいかったです！自分のおしりの形やボリュームが好きなので、それを活かした可愛いカットでお気に入りなのです！
――『PARADE』の誌面では「みんなの奥さん、陽気に咲きました」という見出しも印象的でした。また、誌面のインタビュー内でもご自身を“陽キャ”と表現されていましたが、普段どのような場面で「自分は陽気な性格だな」と感じますか？
小さい頃から活発で明るい性格だったので、そのまま大人になりました！ノリとかその場の空気とか大事にしています！笑
ただ、このお仕事を始めたばかりの頃はそれだけの人だったけれど、今は沢山成長して、ちゃんと考えて努力して継続して、が出来る大人な陽キャになりました！笑
人と接するのも大好きだし、会いに来て応援してくれる方のことが大好きなので、会えた時は心の底から嬉しくてハッピーになってルンルンになります！笑
あと、ファンの方が「自称・陰キャ」の方が多くて、そんな所も可愛くて、なんかいっぱい話しかけちゃいます！「好き？」って聞いたりしたら、ちょっと焦って照れてくれる反応が可愛くてちょっかいかけたくなりますね〜。オタクに優しいギャル!?を目指してます!!
――最後に一言、メッセージをお願いいたします。
最後まで読んでくださりありがとうございます！「みんなの奥さん」こと奥ゆいです！今はドラム、DJ、水着のお仕事など色んな活動をしています！全部のお仕事が楽しくて刺激的で、またやりたい！って思いながら、日々お仕事をしています！会えるイベントなども沢山あるので、ぜひSNSをチェックしてくれたらうれしいし、いっぱい仲良くなりたいです！これからも奥ゆいをよろしくお願いしますっ！PARADEさんにまた載りたいですっ!!!