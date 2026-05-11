女性芸人・いとうあさこが７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。納言・薄幸とツーショットトークを繰り広げた。

いとうは「お世話になった先輩」を聞かれると、お笑いコンビ・カンニングの名を即答。２００６年１２月に白血病で亡くなった中島忠幸さんと、カンニング竹山への恩を振り返った。

いとうは「竹山さんも中島さんも信じられないぐらい、お世話になった。貧しいじゃないですか？若手時代なんて。本当に絵に描いたような、ぼろアパートに住んでたんですけど」と２人に出会った時期を述懐。「庭にね。すっごい良い桜の木があって。それがあんまり見事で」と、いとうのアパートで花見を兼ねた飲み会をすることになったという。

「そしたらさ…。中島さんもさ…。バイトしてさ、お金ないのにさ。（いとうに）『どうせ、お前ん家にないだろう？』ってホットプレートを買ってきてくださって。（中島さんは）料理人だったんで。お料理が上手なんで、餃子を２００個ぐらい作ってくれたんじゃないかな」と回想。

「アパートの窓を外して。『ライトアップだ！』とか言って。ウチにあった変なテーブルの電球ね。ベランダはないんだけど、柵みたいなのが窓にあって、そこにガシって。はめて。（中島さんは）『餃子、俺が作るまで、お腹すくだろう？』って良い牛肉を買ってきてくださって。薄切りのパッパ焼きにして『これで飲んでろ』なんて。もう、ＴＨＥ芸人の、兄貴の姿を見せてくれたって感じ」と先輩の優しさを振り返りながら目を細めた。

いとうは「竹山さんも竹山さんで。一緒にＣＳのお仕事とかして。やっぱり、そりゃそうなんだけどさ。誰も知らない、こんな２７、８、９ぐらいの女芸人なんかさ、（周囲から）もう本当にゴミみたいに扱われて。『悔しい…！悔しい！』みたいなときに、その具合を気付いて『あさこ、ウチ来るか？この後？』って。今のお嫁さんがまだ彼女時代で、同棲してて。お嫁さんにしたら迷惑な話なんだけど、夜中に知らない私を連れてきて。ジュンちゃんっていうんだけど。（竹山が）『ジュンちゃん！あさこ！あと、よろしく！』って」と、女性２人で飲む機会を作ってくれていたという。

つづけて「お嫁さんと２人で飲んだりしてさ。同世代でだんだん仲良くなって。竹山さんなしで彼女さんと２人でカラオケ行って中野でベロベロ飲んだりとか。（２人には）何を教えてもらったんですか？みたいに言うと、言葉で何かを言われたことは、ほぼないんだけど。こう生き様っていうか。ずっと見せてくれたし、感じられたし。だからカンニングさんは、ちょっと特別かも…」と明かした。

いとうは「それも、すっごい売れてて、お金ありますじゃなくて。自分もバイトなさってる時に。ご自身もそういう時なのに、ちゃんと兄さんやってくれんだよね」と感謝。幸は「カッコいいなぁ。餃子花見はスゴくいい…。いい話です」と感激していた。

カンニングは、中島さんと竹山で１９９２年に結成。２００４年に「キレ芸」で脚光を浴び、一躍ブレークコンビの仲間入りを果たした。