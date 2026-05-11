斉藤由貴 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の斉藤由貴（59）が、11日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金　前9：50）に生出演。冒頭から“天然”ぶりを発揮した。

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　この日、7年ぶりのスタジオ出演となった斉藤。3児の母として、前日の「母の日」の過ごし方を問われると「食卓のところにお花とプレゼントが置いてあって。それをやってくれたのは次女だったんですけど…そのプレゼントがこれなんですけど…」と話し始めたが、突然「VTRまで5秒前って書いてあります？5分前？」とカンペを読み上げた。

　間違いに気づき、恥ずかしそうな表情を浮かべる斉藤に対して、MCの設楽統が「あれは番組の内情です。読まなくて結構です」とツッコミ。斉藤の天然ぶりにスタジオは笑いに包まれた。