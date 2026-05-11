歌手で俳優の中島健人（32）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。プライベートについて語った。

この日のゲストは俳優の山下智久（41）。山下に憧れて事務所の門を叩いたという中島は、山下とインタビュアー林修の対談に参戦した。

番組では中島のソロライブ映像を公開。山下の楽曲「抱いてセニョリータ」をカバーする中島の後ろには、当時バックダンサーとして踊っていた「Snow Man」目黒連の姿が。山下、中島、目黒の3人のLINEグループが存在することも明かされた。

中島は「僕が山Pと初めて食事させていただいたのがブルガリのアフターパーティーなんです」と山下、目黒、自身もブランドアンバサダーを務めるブルガリのイベントだったと告白。「僕と目黒くんがちょっとたどたどしくしてる中で、山Pくんが引っ張ってくださって“写真撮ろう”。この写真を送り合おう、どうする？ってなって『ブルガリナイト』っていうLINEグループができた」とグループ誕生の経緯を説明した。

番組ではその場面の写真も公開。中島がセンターで自撮りする3ショットに林が「ケンティーがセンターだったんですね」とつっこむと「すみませんでした！」と中島。山下は「ケンティーはそりゃセンターじゃないとだめだよ。そびえ立ってないと」とフォローし、笑いを誘った。