ホテルニューグランドは、5月9日〜6月7日までの期間、ハマフェスグルメ大使はっしー presents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」参加商品として「ホテルニューグランド×Giraffa（ジラッファ）焼きカレーパン」を販売する。



「ホテルニューグランド×Giraffa焼きカレーパン」

牛肉や横浜産のトマト、リンゴを煮込んだ濃厚なカレーに、ジラッファ名物のチーズに合うようニョッキを加えた食感も楽しめる贅沢なカレーパンとのこと。ホテルのシェフならではの視点で生み出した、スパイスの香りを移した4種の油を使用した技法で焼き上げることで、食べる前から香りが鼻に抜け、最初の一口から最後までスパイスを感じられるカレーパンに仕上がった。濃厚な香りのスパイスオイルによって、使用する油も少量でヘルシーな点も魅力になっている。味もボリュームも満足度の高い期間限定の商品を、ぜひこの機会に食べてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：5月9日（土）〜6月7日（日）

※数量限定商品のため売り切れ次第販売終了

小売価格：1個 600円（税込）

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND

問合せ：S.Weil by HOTEL NEW GRAND／045−681−1841（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp/