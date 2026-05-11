ホテルニューグランド、S.Weil by HOTEL NEW GRANDで「ホテルニューグランド×Giraffa焼きカレーパン」を期間・数量限定販売
ホテルニューグランドは、5月9日〜6月7日までの期間、ハマフェスグルメ大使はっしー presents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」参加商品として「ホテルニューグランド×Giraffa（ジラッファ）焼きカレーパン」を販売する。
牛肉や横浜産のトマト、リンゴを煮込んだ濃厚なカレーに、ジラッファ名物のチーズに合うようニョッキを加えた食感も楽しめる贅沢なカレーパンとのこと。ホテルのシェフならではの視点で生み出した、スパイスの香りを移した4種の油を使用した技法で焼き上げることで、食べる前から香りが鼻に抜け、最初の一口から最後までスパイスを感じられるカレーパンに仕上がった。濃厚な香りのスパイスオイルによって、使用する油も少量でヘルシーな点も魅力になっている。味もボリュームも満足度の高い期間限定の商品を、ぜひこの機会に食べてほしい考え。
［販売概要］
販売期間：5月9日（土）〜6月7日（日）
※数量限定商品のため売り切れ次第販売終了
小売価格：1個 600円（税込）
販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND
問合せ：S.Weil by HOTEL NEW GRAND／045−681−1841（代表）
ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp/