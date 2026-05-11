セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『Dr.STONE』が登場。

パステルタッチで描かれたデフォルメイラストのグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじをオンライン上で楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『Dr.STONE』

販売期間：2026年5月8日11:00〜7月6日23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンラインに、TVアニメ『Dr.STONE』の賞品が登場。

パステルタッチで描かれたデフォルメイラストが魅力的なグッズがラインナップされた、6等級+ラストラッキー賞で構成されたキャラクターくじです！

イラストを使用したクッションやアクリルスタンドのほか、ぬいぐるみ系雑貨としてフェイスポーチやぬいぐるみマスコットも登場。

多彩な賞品のラインナップで、BOX形式で引くオンラインくじを楽しめます。

また、BOX最後のくじを引くともらえる、ラストラッキー賞も用意されます☆

A賞クッション

デフォルメタッチで描かれた、キャラクターたちのイラストが魅力的なクッション。

両面にキャラクターイラストが散りばめられた雑貨グッズが、A賞の賞品です☆

B賞フェイスポーチ

種類：全4種

B賞は、キャラクターのお顔が小物入れになったフェイスポーチ。

全4種のラインナップで、お菓子やメイクグッズなどを入れて持ち歩けます！

C賞ぬいぐるみマスコット

種類：全14種

C賞のぬいぐるみマスコットは、全14種を用意。

キャラクターたちの個性あふれる姿を再現した、愛らしいぬいぐるみ系雑貨です☆

D賞ぬいぐるみクリップ

種類：全14種

D賞の賞品は、可愛いぬいぐるみクリップ。

キャラクターたちのお顔を好きなところに取り付けて、アクセントにできます！

E賞アクリルスタンド

種類：全14種

E賞は、デフォルメイラストを好きなところに飾れるアクリルスタンド。

キャラクターごとに、台座部分のカラーが違うのもポイントです☆

F賞ステッカーセット

種類：全14種

F賞には、パステルタッチのイラストを使った、ステッカーセットを用意。

全身と顔アップの2つセットで、全14種展開です！

ラストラッキー賞：ぬいぐるみマスコット5種セット

BOXで最後のくじを引くと引くともらえるラストラッキー賞は、ぬいぐるみマスコット5種セット。

C賞「ぬいぐるみマスコット」を5種セットで獲得できます☆

パステルタッチのデフォルメイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『Dr.STONE』は、2026年5月8日〜7月6日まで販売です！

©米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

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