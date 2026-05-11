中村芝翫の妻・三田寛子、亡き母偲び披露宴ショット公開「お母様そっくり」「素敵なお写真」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の三田寛子が5月10日、自身のInstagramを更新。自身の結婚式での母親の姿を公開した。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「貴重な1枚」亡き母参列の披露宴ショット
「母の日の朝 最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母親へ思いをはせた三田。「長男橋之助の結婚の準備をしながらアルバムをひらいていたら 私の結婚披露宴でお客様にご挨拶で整列した時の写真がでてきました 向かって右端が実母 この日人前に出たのが初めて」と記し、金屏風の前の花嫁衣裳の三田の横に並んだ黒留袖姿の母親の姿を公開し、「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため里の母には天を仰ぎながら独り言」とつづっている。
また、保育士をしていたという母親の職場での若かりし頃の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「素敵なお写真」「若い頃のお母様にそっくり」「貴重な1枚」「自慢の娘さんだっただろうな」「お母さんへの想いに感動」などと反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「貴重な1枚」亡き母参列の披露宴ショット
◆三田寛子、結婚式での母親のショット公開
「母の日の朝 最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母親へ思いをはせた三田。「長男橋之助の結婚の準備をしながらアルバムをひらいていたら 私の結婚披露宴でお客様にご挨拶で整列した時の写真がでてきました 向かって右端が実母 この日人前に出たのが初めて」と記し、金屏風の前の花嫁衣裳の三田の横に並んだ黒留袖姿の母親の姿を公開し、「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため里の母には天を仰ぎながら独り言」とつづっている。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なお写真」「若い頃のお母様にそっくり」「貴重な1枚」「自慢の娘さんだっただろうな」「お母さんへの想いに感動」などと反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚式を控えている。（modelpress編集部）
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