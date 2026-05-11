ちゃんみな、オフ楽しむ“映画館コーデ”が「オーラがすごい」「絵になりすぎてる」と話題 “ど派手”なスタイリングで『プラダを着た悪魔2』を鑑賞か？
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが9日、自身のインスタグラムを更新。映画鑑賞に出かけた日の“ど派手コーデ”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「さすがっ」「絵になりすぎてる」“ど派手”な映画館コーデ披露のちゃんみな
ちゃんみなは、スポーティーなデザインのトップスにレザー調のフレアパンツを合わせた赤×黒のスタイリング。大ぶりのキャスケットやサングラス、ベルト、シャネルのバッグなどの小物にも着こなしへのこだわりが感じられる。
投稿には「“That’s all”」の文字があり、映画は『プラダを着た悪魔2』を鑑賞したものと思われる（メリル・ストリープ演じるミランダの名ゼリフ）。
コメント欄には「かっこいい〜」「さすがっ」「美しすぎる」「スタイル良すぎ かわゆ」「映画のヒロインが飛び出してきたみたい」「絵になりすぎてる」「オーラがすごい」「目立ってしゃーない」「まじで歩く高級芸術品すぎる」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「さすがっ」「絵になりすぎてる」“ど派手”な映画館コーデ披露のちゃんみな
ちゃんみなは、スポーティーなデザインのトップスにレザー調のフレアパンツを合わせた赤×黒のスタイリング。大ぶりのキャスケットやサングラス、ベルト、シャネルのバッグなどの小物にも着こなしへのこだわりが感じられる。
投稿には「“That’s all”」の文字があり、映画は『プラダを着た悪魔2』を鑑賞したものと思われる（メリル・ストリープ演じるミランダの名ゼリフ）。
コメント欄には「かっこいい〜」「さすがっ」「美しすぎる」「スタイル良すぎ かわゆ」「映画のヒロインが飛び出してきたみたい」「絵になりすぎてる」「オーラがすごい」「目立ってしゃーない」「まじで歩く高級芸術品すぎる」など、さまざまな声が寄せられている。