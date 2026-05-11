【バチェロレッテ・ジャパン】ep6、本命候補の男性がまさかの脱落 大番狂わせ発生でベスト3が決定
Prime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）7日午後8時よりスタート。Episode6では、2人のうち1人が選ばれる2on1デートの模様が描かれた。
【写真】旅も佳境に…参加男性と熱烈な抱擁をかわすバチェロレッテ
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
参加者は安齊勇馬、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、山崎至の5人。
（以下ネタバレを含みます）
平松への気持ちを募らせる5人。旅も佳境に突入するなか、。まず海辺でゴルフ事業経営・山崎との2ショットデート。リラックスしたムードに平松も山崎への安心感を覚える。旅の後半に差し掛かり自身の変化と、「好きです」と想いを真っ直ぐに伝える山崎に心がいた様子。
プールサイドでは起業家・倉岡と2ショットに。共通の価値観や、2人で歩む将来のイメージを伝える倉岡だがサプライズローズはなし。サンセットのディナーデートはプロレスラー・安齋と過ごす。些細な変化に気づき、自身を知ってもらう努力を重ねる安齋。平松は安齊といると笑ったり泣いたり忙しいといい、「感情のローラーコースターだ」と終始、うれしそうな笑顔をみせる。
順番に2ショットに行った3人がヴィラに帰ってくると、山崎がサプライズローズをもらったことが明らかになる。
デートの最後に2人のうち1人を選ぶ「2on1デート」には会社経営・長田と寿司職人・櫻井が参加。画用紙に将来の理想を表現。手紙を読み上げ、人柄に惹かれている想いを伝える櫻井と、対話を通じてさらに想いを育みたいと願う長田。3人が見守る中、櫻井がサプライズローズ獲得する。スタジオMC・指原莉乃の“推しメン”の長田だったが平松は、櫻井の明るさや雰囲気で感じたときめきが決断だったと明かす。
残るローズは1本で、実質、安齋と倉岡の一騎打ちに。カクテルパーティーでは、倉岡が自信の将来設計を具体的に語り、バチェロレッテとの将来をアピールする。安齋は自身の仕事ならではの大怪我をするかもしれないというネックや向き合い方を包み隠さず話す。平松は、安齊の外見と内面のギャップに惹かれているとして、安齋にローズをわたす。
サプライズローズ常連で本命候補だった倉岡がまさかの脱落で、一度もサプライズローズをもらったことがない安齋が選ばれるという大番狂わせが起こった。
【写真】旅も佳境に…参加男性と熱烈な抱擁をかわすバチェロレッテ
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
参加者は安齊勇馬、長田寛太、倉岡利樹、櫻井将治、山崎至の5人。
（以下ネタバレを含みます）
平松への気持ちを募らせる5人。旅も佳境に突入するなか、。まず海辺でゴルフ事業経営・山崎との2ショットデート。リラックスしたムードに平松も山崎への安心感を覚える。旅の後半に差し掛かり自身の変化と、「好きです」と想いを真っ直ぐに伝える山崎に心がいた様子。
プールサイドでは起業家・倉岡と2ショットに。共通の価値観や、2人で歩む将来のイメージを伝える倉岡だがサプライズローズはなし。サンセットのディナーデートはプロレスラー・安齋と過ごす。些細な変化に気づき、自身を知ってもらう努力を重ねる安齋。平松は安齊といると笑ったり泣いたり忙しいといい、「感情のローラーコースターだ」と終始、うれしそうな笑顔をみせる。
順番に2ショットに行った3人がヴィラに帰ってくると、山崎がサプライズローズをもらったことが明らかになる。
デートの最後に2人のうち1人を選ぶ「2on1デート」には会社経営・長田と寿司職人・櫻井が参加。画用紙に将来の理想を表現。手紙を読み上げ、人柄に惹かれている想いを伝える櫻井と、対話を通じてさらに想いを育みたいと願う長田。3人が見守る中、櫻井がサプライズローズ獲得する。スタジオMC・指原莉乃の“推しメン”の長田だったが平松は、櫻井の明るさや雰囲気で感じたときめきが決断だったと明かす。
残るローズは1本で、実質、安齋と倉岡の一騎打ちに。カクテルパーティーでは、倉岡が自信の将来設計を具体的に語り、バチェロレッテとの将来をアピールする。安齋は自身の仕事ならではの大怪我をするかもしれないというネックや向き合い方を包み隠さず話す。平松は、安齊の外見と内面のギャップに惹かれているとして、安齋にローズをわたす。
サプライズローズ常連で本命候補だった倉岡がまさかの脱落で、一度もサプライズローズをもらったことがない安齋が選ばれるという大番狂わせが起こった。