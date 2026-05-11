スタートアップが成功できるか、失敗して消えてしまうか？ それを決めるのは、Product Market Fit（PMF：プロダクト・マーケット・フィット／市場で顧客に愛される製品・サービスを作ること）を達成できるかどうかにかかっている。『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』（田所雅之著、ダイヤモンド社）は、起業家の8割が読み、5割が実践する起業本のベストセラー『起業の科学』を9年ぶりに大改訂した最新版。本連載では同書から抜粋して、スタートアップの成長を加速するポイントについて、わかりやすくお伝えしていきます。

AIネイティブスタートアップの成功事例

現在、生成AIの登場により、従来の非AI・高コスト・属人的なモデルを解消する「生成AIネイティブスタートアップ」が次々と成功している。

これらの企業は、大企業が既存システムとの整合性やレガシー技術との兼ね合いで迅速に対応できない領域で、ゼロからAIファーストで設計されたソリューションを提供し、圧倒的な効率性とコスト削減を実現している。

Legora（レゴラ、法務AI）

Legora（レゴラ、法務AI）：総調達額1億2,000万ドル。従来の法務作業は、契約書レビュー、判例調査、法的文書作成において高度に専門化された弁護士の長時間労働に依存していた。

Legoraは、AIによる文書レビュー、法的調査、契約書ドラフト機能をMicrosoft Wordに直接統合し、数千ページの文書を数分で分析可能な「Tabular Review」機能を提供している。2025年5月に8,000万ドルのシリーズBを調達し、200以上の法律事務所で利用されている。従来の法務サービス企業は、時間課金モデルと専門性の高い人材に依存した収益構造のため、効率化はビジネスモデルの破綻を意味する。

Contrario（コンタリオ、採用AI）

Contrario（コンタリオ、採用AI）：調達額50万ドル。従来の採用プロセスは、人事担当者による手動スクリーニング、面接調整、候補者評価という労働集約的なプロセスに依存していた。

コンタリオは、AIによる候補者マッチング、自動スクリーニング、予測分析により採用プロセスを自動化し、2,500人以上のエンジニアと15以上の企業が利用している。既存の採用代行企業は、人材紹介手数料（年収の30〜35％）という高額な収益モデルに依存しており、効率化による低価格化は収益構造を破壊する。

ElevenLabs（イレブンラボ、AI音声）

ElevenLabs（イレブンラボ、AI音声）：評価額33億ドル。従来の音声制作は、声優の録音、スタジオでの編集、多言語対応のための複数人材確保など、時間とコストのかかるプロセスであった。

ElevenLabsは、テキストから自然な音声を生成し、声のクローニング、多言語翻訳を提供している。2025年1月に1億8,000万ドルのシリーズCを調達し、ワシントン・ポスト、ハーパーコリンズなど36社以上が利用し、年間経常収益は9,000万ドルに達している。既存の音声制作会社は、声優・スタジオ・機材への設備投資と人的リソースに依存した事業モデルのため、AI音声への転換は既存資産の価値を無効化する。

10分の1のコストと10倍の速度で

サービスを提供

これらの事例に共通するのは、従来（非AIオペレーション）の高コスト・労働集約的・属人的なビジネスモデルを、AIファーストの設計により根本から再構築している点である。

既存企業が抱える構造的制約（既存システムとの統合、レガシー技術の負債、従来の収益モデルへの依存、組織文化の硬直化）を回避し、最初からAIを前提とした効率的なオペレーションを構築している。

大企業にとって、これらのAI技術の導入は、既存事業の根幹を揺るがすイノベーションのジレンマ（新しい技術や変化に対応できずに滅びてしまうこと）そのものである。

法務、採用、コンテンツ制作、音声・動画制作といった従来「人間の専門性」に依存していた領域で、AIネイティブスタートアップは10分の1のコストと10倍の速度でサービスを提供し、既存プレーヤーの競争優位性を無効化している。

（本稿は『増補改訂版 起業の科学 スタートアップサイエンスVer.2』の一部を抜粋・編集したものです）

田所雅之（たどころ・まさゆき）

株式会社ユニコーンファーム 代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック（教育技術）のスタートアップの3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動した。

日本に帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップ約1500社の評価を行ってきた。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。

2017年、新たにスタートアップの支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役社長に就任。その経験を生かして作成したスライド集『スタートアップサイエンス2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』（以上、日経BP）、『起業大全』『「起業参謀」の戦略書』（ダイヤモンド社）など。