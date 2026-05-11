パパさんを起こしに行く猫ちゃん。階段の上り下りの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は18万回を超え「階段の上り下り可愛い」「とてもキャワイー」「可愛いすぎます」といったコメントが集まっています。

【動画：階段を上がって『パパを起こしに行く猫』→部屋の前に到着すると…尊すぎる光景】

階段を上るもふもふ

Instagramアカウント「ふうた」に投稿されたのは、パパさんを起こしに行った猫ちゃんの姿です。階段を一段ずつ、ゆっくりと踏みしめるように上っていく猫の「ふうた」くん。一気に駆け上がる猫ちゃんも多いなか、優雅に上るもふもふの後ろ姿がとても可愛らしいと評判です。

パパさんが眠る部屋の前に到着すると、ドア越しに「ニャー！」と鳴いてアピールを始めます。「ンー」と寂しそうに鳴いたり、前足でドアをカリカリしたりして頑張りますが、パパさんはなかなか起きてくれなかったそうです。ふうたくんは、投稿者さんの方を振り返り、不満げな声を漏らしていたといいます。

あきらめて下りる姿も可愛い

精一杯の努力も虚しく、ふうたくんはパパさんを起こすのをあきらめてしまったのだそう。のんびり屋で慎重派な性格だというふうたくんは、戻るときの階段もやはりおっとりとした足取りだったそうです。トコトコと下りてくる健気な姿にもキュンとしてしまいます。

階段を爆走することも

しかし、そんなふうたくんが豹変する瞬間があるそうです。それはパパさんやママさんが寝室へ向かうとき。あんなに慎重だった階段をわずか2秒ほどで爆走するのだといいます。のんびりモードも全力モードも、どちらも愛嬌たっぷりなふうたくんなのでした。

投稿には「階段を上がって行く後足がセクシーな歩き方がまた、可愛い」「階段登るおちりとなぁーーーんの声が可愛すぎる」「優しい起こし方ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ふうた」では、ふうたくんの可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ふうた」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。