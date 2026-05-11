写真を撮ろうとした瞬間に見せた猫ちゃんの表情の変化が反響を呼んでいます。話題の投稿は12万回以上表示され「猫飼いの写真フォルダが猫だらけになる理由は大体コレ。どれもいいんだァ」「だがそれが猫のいい所でもあるのだ。かわいい」「どっちかっていうと後者が好みです」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『かわいい表情をしていた猫』が、2秒後……笑ってしまう『表情の変化』】

2秒で…

Xアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫」に投稿されたのは、猫の写真を撮る難しさを見せてくれた猫ちゃんです。猫を飼っていると「可愛い！写真を撮りたい！」という瞬間がありますが、なかなか上手く撮れないことも。猫の「たぬ」くんも、可愛いお顔をしているときがあっても、2秒後にはジトッとしたお顔になってしまうことがあるのだとか。投稿者さんは「猫写真は難しい」と痛感したそうです。一瞬のシャッターチャンスを逃さないのは、まさに至難の業ですよね。

そんなたぬくんは、表情や仕草のバリエーションが豊富。狙いを定めて瞳孔が大きくなったり小さくなったりするお顔や、キリッとした顔でファイティングポーズを取ったり、いろいろな姿で飼い主さんを楽しませているそうです。いつも自然体で、くるくると表情が変わる姿が愛らしいたぬくんでした。

「変わりすぎる表情」に猫飼いユーザーから共感の声

たぬくんの豹変ぶりを見たXユーザーたちからは「ギャップが凄いニャン」「めっっちゃわかる！気付くとイカつい顔するから難しいのよねそれもかわいいんだけど」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫」では、たぬくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「たぬ@雪の日にやって来た迷い猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。