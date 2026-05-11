井口裕香（C）三宮幹史／集英社

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【モデルプレス＝2026/05/11】声優・井口裕香が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。

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◆井口裕香、美ボディ披露


井口は2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「＜物語＞シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。今号ではビキニ姿でグラマラスな美しいボディを披露している。

◆蓬莱舞・すみぽん（高倉菫）らも登場


そのほか今号には、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）

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