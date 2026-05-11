声優・井口裕香、ビキニ姿でグラマラスな美ボディ披露「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/11】声優・井口裕香が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。
【写真】37歳人気声優、濡れ髪姿でふんわり美ボディ披露
井口は2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「＜物語＞シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。今号ではビキニ姿でグラマラスな美しいボディを披露している。
そのほか今号には、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】37歳人気声優、濡れ髪姿でふんわり美ボディ披露
◆井口裕香、美ボディ披露
井口は2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「＜物語＞シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。今号ではビキニ姿でグラマラスな美しいボディを披露している。
◆蓬莱舞・すみぽん（高倉菫）らも登場
そのほか今号には、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
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