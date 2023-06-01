「EIGHT-JAM FES 2026」出演アーティスト発表 SUPER EIGHT・＝LOVE・FRUITS ZIPPERら
【モデルプレス＝2026/05/11】7月11日、12日に、神戸・ノエビアスタジアム神戸にて第2回の開催が決定している『EIGHT-JAM FES 2026』。この度、2日間のフェスを盛り上げる全出演アーティストが発表された。
【写真】SUPER EIGHT、5人での貴重プリクラ公開
7月11日に出演するのは、＝LOVE、EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日に出演するのは、キュウソネコカミ、東京スカパラダイスオーケストラ、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ。そしてホストであるSUPER EIGHTは両日出演する。
＝LOVEは「とくべチュ、して」がSNS上で話題を呼び、先日8周年ツアーのファイナル公演を横浜スタジアムにて開催。さらに6月にはMUFGスタジアムでの初単独公演を控えるなど勢いを加速させている、指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ。EIGHT-JAMスペシャルバンドは、ジャンルの垣根を越えて日本の音楽シーンを牽引するトッププレイヤーたちが集結し、前回も圧巻のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ番組発のドリームバンド。ORANGE RANGEはジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と圧倒的なポピュラリティでシーンを牽引し続け、世代を超えて支持を集める今年25 周年に突入した沖縄出身の5人組ロックバンド。C&Kは「みかんハート」がストリーミングでロングヒットを記録し、2.8億回再生を突破。確かな歌唱力と表現力を武器に、エンターテインメント性あふれるライブパフォーマンスで多くの支持を集める、男性2人組シンガーソングラ
イターユニットだ。
キュウソネコカミは兵庫県・西宮で結成、エッジの効いたダンサブルでキャッチーなサウンドと、ユーモアと鋭さを併せ持つ歌詞で支持を集めるロックバンド。東京スカパラダイスオーケストラは前回の「EIGHT-JAM FES」ではSUPER EIGHTと「無責任ヒーロー」でのコラボレーションを披露。その後「あの夏のあいまいME feat. SUPER EIGHT」をリリースするなど、音楽を通して深い関わりを築いてきた。FRUITS ZIPPERは「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年に結成、「わたしの一番かわいいところ」がヒットを記録し、2026年2月には東京ドーム公演を成功させるなど、ポップでキュートな世界観と中毒性のある楽曲で幅広い層から支持を集める。マカロニえんぴつはメンバー全員音楽大学出身。ボーカル・はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げ、圧倒的なステージングで観る者を魅了する次世代ロックバンドである。
前回の「EIGHT-JAM FES」では、歌や演奏やダンスなどで、この日限りのコラボを披露したSUPER EIGHT。第2回となる今回のイベントでは何が起こるのか？（modelpress編集部）
公演日：2026年7月11日（土）・12日（日）
会場：ノエビアスタジアム神戸（〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2）
開場／開演 開場 14：30／開演 16：30（予定）
【11日（土）】
SUPER EIGHT／＝LOVE／EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）／ORANGE RANGE／C&K
【12日（日）】
SUPER EIGHT／キュウソネコカミ／東京スカパラダイスオーケストラ／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ
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◆「EIGHT-JAM FES 2026」全出演アーティスト発表
7月11日に出演するのは、＝LOVE、EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日に出演するのは、キュウソネコカミ、東京スカパラダイスオーケストラ、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ。そしてホストであるSUPER EIGHTは両日出演する。
イターユニットだ。
キュウソネコカミは兵庫県・西宮で結成、エッジの効いたダンサブルでキャッチーなサウンドと、ユーモアと鋭さを併せ持つ歌詞で支持を集めるロックバンド。東京スカパラダイスオーケストラは前回の「EIGHT-JAM FES」ではSUPER EIGHTと「無責任ヒーロー」でのコラボレーションを披露。その後「あの夏のあいまいME feat. SUPER EIGHT」をリリースするなど、音楽を通して深い関わりを築いてきた。FRUITS ZIPPERは「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年に結成、「わたしの一番かわいいところ」がヒットを記録し、2026年2月には東京ドーム公演を成功させるなど、ポップでキュートな世界観と中毒性のある楽曲で幅広い層から支持を集める。マカロニえんぴつはメンバー全員音楽大学出身。ボーカル・はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げ、圧倒的なステージングで観る者を魅了する次世代ロックバンドである。
前回の「EIGHT-JAM FES」では、歌や演奏やダンスなどで、この日限りのコラボを披露したSUPER EIGHT。第2回となる今回のイベントでは何が起こるのか？（modelpress編集部）
◆「EIGHT-JAM FES 2026」概要
公演日：2026年7月11日（土）・12日（日）
会場：ノエビアスタジアム神戸（〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目2−2）
開場／開演 開場 14：30／開演 16：30（予定）
◆出演アーティスト
【11日（土）】
SUPER EIGHT／＝LOVE／EIGHT-JAMスペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）／ORANGE RANGE／C&K
【12日（日）】
SUPER EIGHT／キュウソネコカミ／東京スカパラダイスオーケストラ／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ
【Not Sponsored 記事】