ザ・ノース・フェイスの激軽リュックは型崩れなし＆PC収納部付きで通勤にも使えそう

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

先日、中国出張に行った時、現地でふと思ったんです。

出張先で動く際もノートPCは持ち歩きたい。でも、出張の荷物はできるかぎり軽く小さくしたい。となると、考えるのは畳むと小さくなるパッカブルリュックなんですが、そもそもパッカブルリュックってペラペラでふにゃふにゃ。ノートPCを入れる専用スペースはないし、PCを入れられたとしてもリュック自体がやわらかいからPCのカタチになっちゃうし、背中にPCの硬さを感じて快適ではない。

ま、そういう用途で作られていないから当然なんですけどね。

じゃあせめて軽いリュックはないかと。ノートPCを入れられて、かつ背負い心地も悪くない。そんなモノがあればいいんじゃないか。

ということで探したんですが、どれも帯に短し襷に長しというか…。軽くて小さく畳める＝薄いナイロン素材になるため、荷物がパンパンに入っていないと型崩れ必至。背面側も硬さがないからノートPCは背中に確実に当たりそう。

無茶な注文なのかなと思っていたところ、見つけたのがザ・ノース・フェイスの「ラフターバックパックSP」（1万7600円）。まったくかわいくないお値段ですが、約355gと軽くて、PC収納部があって、背中への当たりが悪くなさそうで、そしてふにゃふにゃじゃない。パッカブルではないですが、それ以外はすべてOKだったので、在庫がある店舗に行って背負ってみて、あれこれ想像を巡らせた結果、購入と相成りました。

見た目はスクエア。トート型にショルダーハーネスが付いたタイプに見えますが、そうではありません。そして何も入れなければぺったんこになる。これポイントでした。

容量約70Lのスーツケースに入れてみると、キレイに収まります。しかもぺったんこだから嵩張っている感はゼロ。ちなみにリュックのサイズはW28×H43×D16cm。さすがに機内持ち込みサイズのスーツケースにはリュックを折り曲げないと入りませんが（たぶん二つ折りできます）、預け入れサイズなら余裕です。

そして一見して分かる、変わった素材。

公式サイトによると「400DSpectraリップストップナイロン混 100DリサイクルROBICナイロン」となっています。薄いけど軽くて耐摩耗性が高いナイロンで作られているようです。この素材が実はポイントで、すごくゴワゴワしているんですが、そのぶんカタチを保ってくれる。だからふにゃっとしない。荷物が少なくても型崩れしないというのは決め手になりました。

さらにトップポケットも付いています。

リュックを正面から見ると前面上部にファスナーが付いているのがわかると思います。その上の部分、ブランドロゴが付いているあたりの内側はデッドスペースではなく、トップポケットとして活用しています。

リュックの幅の7〜8割ぐらいがポケットになっているので、これはイイ！と思ったんですが、注意点もありまして。

いかんせん浅いんです。高さ約9cmのザ・ノース・フェイス「ヘイジーワレット」がなんとか入るぐらい。なので、なんでもバカスカ入れられるわけではありません。

もうひとつの決め手がPC収納部があること。

内部の背面側に付いています。長辺約31cmの14インチThinkPadが入ったのですが、たぶんこれが限界。このPCより大きいと厳しいかもしれませんが、フラップを閉めなくていいのであれば幅は余裕があるので、16インチのPCでも問題ないと思います。

そしてこのPC収納部に使われている素材がネオプレンなんです。いわゆるウェットスーツに使われる素材ですね。これが背中側の素材になっていて、さらにショルダーハーネスの内側にも使われています。

だから背中への当たりや肩への当たりがやわらかい。結構コシがあるし厚みもあるから、背中でPCのカタチが分かるなんてこともありません。背負い心地の良さにもつながっていて、さすがノースといったところです。

また、前面には大きなポケットがふたつ。水筒も折りたたみ傘も余裕で入るし、なんなら小さく畳める薄手のアウターぐらいなら入りそう。

＊ ＊ ＊

旅のサブバッグに、ノートPCを入れられるリュックがほしいというところから始まったわけですが、普段使いも問題なさそう、というより余裕で使えるリュックでした。

バッグはポケットが増えれば増えるほど、パーツが増えて重くなっていきます。また型崩れしないようにしっかりした素材を使っても重くなります。パッカブルリュックはその対極にあり、薄くて軽くて小さくたためるけど、シンプルな構造で荷物を入れないとふにゃっとする。

でもこの「ラフターバックパックSP」は、パッカブルではないけれど、それに近い軽さがあり、そしてシンプル構造なのにPC収納部は付いている。型崩れもしないから、荷物が少ない日もかっこ悪くない。案外こういうリュックってないかも。ちなみに容量は21Lだから結構荷物入れられますよ。

>> ザ・ノース・フェイス

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

円道秀和｜&GP編集部所属。担当ジャンルはITデジタル、オーディオビジュアル、ホビー他。好きなものはコーヒー、旅行、キャンプ、乗り物全般、カレー、ラーメン、アジアのローカル料理、小さいギア。好きが高じてSCAJコーヒーマイスターの資格を取得

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