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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【罪悪感ゼロ】本当に美味しい米粉パウンドケーキの作り方 もっちりじゃない・バターの風味もちゃんとある米粉パウンドケーキ 低カロリー/低脂質なのに濃厚で美味しい！グルテンフリー、ダイエット・脂質制限」と題した動画を公開した。バターや砂糖をかなり少なめに抑えつつも、しっかりとした満足感が得られるヘルシーなパウンドケーキの作り方を紹介している。



生地作りでは、卵黄と卵白を分ける別立て法を採用。さらに、米粉に片栗粉を混ぜ合わせることで、米粉特有のもっちり感を抑え、普通のパウンドケーキのようなふんわりとした食感を実現している。



また、隠し味として「本みりん」を加えるのがこのレシピの最大のポイントだ。動画では「みりんを入れると卵の匂いが消えるし、コクがでます」と解説されている。オーブンで焼き上げる際、途中で一度取り出してナイフで切れ目を入れることで、お店で売られているような美しい割れ目ができる。



焼き上がり後、粗熱を取ってから冷蔵庫で一晩冷やすと、さらにしっとりとした仕上がりに。実食シーンでは、「口に入れた瞬間は薄味かなと思いましたが、すぐにしっかりとした甘さとコクが感じられてとっても美味しいです」と、そのクオリティの高さを伝えている。一般的なレシピに比べてカロリーと脂質、糖質を大幅にカットしており、罪悪感なく楽しめる一品だ。



ダイエット中や脂質制限中でも安心して食べられるスイーツとして、ぜひこのレシピに挑戦してみてはいかがだろうか。