【今日の献立】2026年5月10日(日)「白身魚とトマトのオーブン焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚とトマトのオーブン焼き」 「イカのチリマヨ和え」 「水菜と豆腐のユズコショウサラダ」 の全3品。
オーブンで焼いている間に副菜の準備に取り掛かるとスムーズですよ。
【主菜】白身魚とトマトのオーブン焼き
白身魚は手に入るものでOKです！
調理時間：30分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
小麦粉 適量 プチトマト 4~6個
玉ネギ 1/2個
カボチャ 1/16個
レモン 1/4個
塩コショウ 少々
バター 10g
オリーブ油 適量 バルサミコ酢 適量
2. 天板にオーブンシートをしいてオリーブ油を薄くぬり、(1)の白身魚と野菜を並べ、野菜に塩コショウを振る。200℃に予熱しておいたオーブンで10〜15分、焼き色がつくまで焼く。
3. 器に盛ってバルサミコ酢、オリーブ油をかけ、レモンを添える。
【副菜】イカのチリマヨ和え
イカはサクッと揚げましょう！
調理時間：15分
カロリー：356Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
卵 1個
片栗粉 大さじ1
小麦粉 大さじ2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ＜チリマヨ＞
マヨネーズ 大さじ1
スイートチリソース 大さじ1
パクチー（香菜） 適量
ボウルで＜衣＞、＜チリマヨ＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。パクチーは根元を切り落とし、ザク切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
2. ＜チリマヨ＞のボウルに(1)を加え、全体にからめる。器に盛り、パクチーをのせる。
【副菜】水菜と豆腐のユズコショウサラダ
ユズコショウを加えるだけで味がグッと引き締まります。
調理時間：10分
カロリー：121Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
絹ごし豆腐 100~150g
プチトマト 4~6個
カニ風味カマボコ 5~6本 ＜ドレッシング＞
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 小さじ2
作り置き甘酢 小さじ2~3
ユズコショウ 適量
オーブンで焼いている間に副菜の準備に取り掛かるとスムーズですよ。
【主菜】白身魚とトマトのオーブン焼き
白身魚は手に入るものでOKです！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）白身魚 (切り身)2~3切れ
小麦粉 適量 プチトマト 4~6個
玉ネギ 1/2個
カボチャ 1/16個
レモン 1/4個
塩コショウ 少々
バター 10g
オリーブ油 適量 バルサミコ酢 適量
【下準備】白身魚は半分に切って塩コショウをする。プチトマトはヘタを取る。玉ネギは6つのくし切りにする。カボチャは食べやすい大きさの幅1cmに切る。レモンは半分に切る。オーブンを200℃に予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにバターを中火で熱し、小麦粉をまぶした白身魚を両面焼き色が付くくらいまで焼く。
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2. 天板にオーブンシートをしいてオリーブ油を薄くぬり、(1)の白身魚と野菜を並べ、野菜に塩コショウを振る。200℃に予熱しておいたオーブンで10〜15分、焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
3. 器に盛ってバルサミコ酢、オリーブ油をかけ、レモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】イカのチリマヨ和え
イカはサクッと揚げましょう！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：356Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）イカ 1パイ ＜衣＞
卵 1個
片栗粉 大さじ1
小麦粉 大さじ2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ＜チリマヨ＞
マヨネーズ 大さじ1
スイートチリソース 大さじ1
パクチー（香菜） 適量
【下準備】イカは足を引き抜き、目のキワでワタごと切り落とし、水洗いし、足は長さを切り揃え2本ずつに切る。胴は1枚に開いて皮をむき、斜め格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
ボウルで＜衣＞、＜チリマヨ＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。パクチーは根元を切り落とし、ザク切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. イカは片栗粉をまぶして＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れてサクッと揚げる。
©Eレシピ
2. ＜チリマヨ＞のボウルに(1)を加え、全体にからめる。器に盛り、パクチーをのせる。
©Eレシピ
【副菜】水菜と豆腐のユズコショウサラダ
ユズコショウを加えるだけで味がグッと引き締まります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：121Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）水菜 1/4束
絹ごし豆腐 100~150g
プチトマト 4~6個
カニ風味カマボコ 5~6本 ＜ドレッシング＞
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 小さじ2
作り置き甘酢 小さじ2~3
ユズコショウ 適量
【下準備】水菜は根元を切り落とし、長さ4cmに切る。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。プチトマトはヘタを取り、半分に切る。カニ風味カマボコは食べやすい大きさに切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
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【作り方】1. 器に水菜、絹ごし豆腐、プチトマト、カニ風味カマボコを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。
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