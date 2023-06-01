プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚とトマトのオーブン焼き」 「イカのチリマヨ和え」 「水菜と豆腐のユズコショウサラダ」 の全3品。
オーブンで焼いている間に副菜の準備に取り掛かるとスムーズですよ。

【主菜】白身魚とトマトのオーブン焼き
白身魚は手に入るものでOKです！

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

白身魚  (切り身)2~3切れ
  小麦粉  適量 プチトマト  4~6個
玉ネギ  1/2個
カボチャ  1/16個
レモン  1/4個
塩コショウ  少々
バター  10g
オリーブ油  適量 バルサミコ酢  適量

【下準備】

白身魚は半分に切って塩コショウをする。プチトマトはヘタを取る。玉ネギは6つのくし切りにする。カボチャは食べやすい大きさの幅1cmに切る。レモンは半分に切る。オーブンを200℃に予熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにバターを中火で熱し、小麦粉をまぶした白身魚を両面焼き色が付くくらいまで焼く。

©Eレシピ


2. 天板にオーブンシートをしいてオリーブ油を薄くぬり、(1)の白身魚と野菜を並べ、野菜に塩コショウを振る。200℃に予熱しておいたオーブンで10〜15分、焼き色がつくまで焼く。

©Eレシピ


3. 器に盛ってバルサミコ酢、オリーブ油をかけ、レモンを添える。

©Eレシピ



【副菜】イカのチリマヨ和え
イカはサクッと揚げましょう！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：356Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

イカ  1パイ ＜衣＞
  卵  1個
  片栗粉  大さじ1
  小麦粉  大さじ2
片栗粉  適量 揚げ油  適量 ＜チリマヨ＞
  マヨネーズ  大さじ1
  スイートチリソース  大さじ1
パクチー（香菜）  適量

【下準備】

イカは足を引き抜き、目のキワでワタごと切り落とし、水洗いし、足は長さを切り揃え2本ずつに切る。胴は1枚に開いて皮をむき、斜め格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ


ボウルで＜衣＞、＜チリマヨ＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。パクチーは根元を切り落とし、ザク切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. イカは片栗粉をまぶして＜衣＞に通し、170℃の揚げ油に入れてサクッと揚げる。

©Eレシピ


2. ＜チリマヨ＞のボウルに(1)を加え、全体にからめる。器に盛り、パクチーをのせる。

©Eレシピ



【副菜】水菜と豆腐のユズコショウサラダ
ユズコショウを加えるだけで味がグッと引き締まります。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：121Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

水菜  1/4束
絹ごし豆腐  100~150g
プチトマト  4~6個
カニ風味カマボコ  5~6本 ＜ドレッシング＞
  しょうゆ  大さじ1
  サラダ油  小さじ2
  作り置き甘酢  小さじ2~3
  ユズコショウ  適量

【下準備】

水菜は根元を切り落とし、長さ4cmに切る。絹ごし豆腐は食べやすい大きさに切る。プチトマトはヘタを取り、半分に切る。カニ風味カマボコは食べやすい大きさに切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 器に水菜、絹ごし豆腐、プチトマト、カニ風味カマボコを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかける。

©Eレシピ