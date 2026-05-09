乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が、９日に更新された元乃木坂４６で女優の白石麻衣のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。卒業を間近に控えた心境を語った。

梅澤は、２１日の東京ドーム公演で卒業コンサートを行う。「毎日さみしすぎて、自分の卒業コンサートのリハーサルをしてる時はずっと泣きそう」といい、「リハーサルから泣いたらさすがにやばいって堪えてるけど、すぐにでも涙が出てきそうなぐらいさみしい」と明かした。

これに、２０２０年に同グループを卒業した白石も「一個一個のものが最後になっていく。結構、徐々に実感が湧いてくるよね」とうなずいた。

梅澤は「ちょっと前まで（実感は）あんまりなかったんだけど、一気に来ました」としみじみ。さらに、いろいろな先輩、同期、後輩を見送ってきたという中「卒業する方って、すがすがしく晴れやかにここを去っていくように見えた」という。

しかし、自分が卒業を間近に控え「そう見えていただけで、さみしかったのかな。皆どんな感じなんだろうと思っています」と語った。

白石は「めっちゃさみしかった」という。「私はライブがすごい好きだったから、最後の卒業ライブに向けて『もう１個ギアあげていこう』みたいな気持ちでライブまで乗り切った」というが、「ライブ終わってからが結構キたかも」と語り「本当に全部終わっちゃった、卒業したんだって。次の日が１番さみしかったかも」と振り返った。