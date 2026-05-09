◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

５３位から出たツアー２２勝の鈴木愛（セールスフォース）は３バーディー、５ボギー、この日最少の７４をマークし、通算８オーバーの１１位に急浮上した。午前から強風が吹き荒れ、多くの選手が苦しんだこの日。３２歳を迎えた実力者は「ティーショットが安定していて、フェアウェーから打つことが多かった」と深いラフにあまり入れることなく、大きく崩れずにバースデーラウンドを終えた。

“裏街道”の１０番から出て１１番でボギー先行。１７番パー５でピン手前５メートルを流し込み、この日最初のバーディーを奪った。後半の５番パー５でも２・５メートルを入れて伸ばすと、７番ではグリーン手前から１７ヤードの第３打を５４度ウェッジで放ち、チップインバーディーを決めた。

スタート前から吹き荒れた強風。多くの選手が苦しみ、平均スコアは７９・７４２４となった。最少スコアは鈴木、桑木志帆、青木瀬令奈の３人が記録した「７４」。そのことを聞くと「え！？」と目を丸くしたが、大溝雅教キャディーとは「今日２オーバーがベストスコアじゃない？ ２オーバーで回れたらいいね」と話しながらプレーしていたことを明かした。１６ホールを終えた時点ではイーブンパーで回っていたが、上がり２ホールを連続ボギー。当初の目標には乗せたが「０（イーブンパー）できていたのに、最後うまいこと２オーバーになっちゃった。０って言っとけば良かった」と苦笑いを浮かべた。

「パットの名手」の異名を取るほど、グリーン上のスタッツは毎年上位に入っている。「高速グリーンは好き」と話すが、茨城ＧＣのグリーンは苦手意識が強いという。「（ラインが）読みづらいし、グリーンが硬くて傾斜っぽいところに（ピンが）切ってある。ちょっとした風ですごい曲がったり、速かったりする。タッチを合わせるとすごい切れるし、切れないときもあるし、加減が難しい」と話した。東西両コースとも得意ではないというが、西コースで行われた１８年大会は単独２位に入るなど、１１度出場して３度のトップ１０入りを果たしている。

第２ラウンドは最終ホールの１８番でバーディーを奪い、カットラインの６オーバーに乗せて予選を通過。「誕生日にプレーできるのは良かった。自分でいい日にできたのは良かったポイント」とバースデーラウンドで浮上したことに喜びの表情を見せた。ホールアウト後には大勢のファンからプレゼントが贈られ、両手いっぱいに紙袋を抱えていた。うれしさはある反面で、誕生日の週は今大会を戦うこととなる。「本当に苦手だし、難しいのであんまり機嫌良くこの週に帰ったことがない。個人的には違う週だったら、もうちょっと楽しいのに…。（前後週の）どっちかにずれてくれたらうれしいな」と苦手なコースだけに複雑な思いもあるという。

大きく順位を上げ、首位とは６打差で最終日を迎える。メジャーはこれまで１４、１６年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯と昨年のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯を制している。メジャー連勝を果たせば１９８８年のツアー制施行後１３人目の快挙。「明日もこれくらい（風が）吹くとチャンスはある。６打もあればそこまで意識はしない。ボギーを打たないようにやっていきたい」。ツアー史上１１人目のメジャー３冠へ、逆転のシナリオを描いた。