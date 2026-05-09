Hカップの元鉄工所勤務グラドル、ちとせよしの姿が激変！ボブ髪に「有村架純さんや！」「女子アナ感でるね」
元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが9日、自身のXを更新。AI加工でボブヘアーになった写真を投稿し、ネット上で話題になっている。
【写真】有村架純そっくり！女子アナ感あるボブ髪のちとせよしの
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
今回はXでボブとロングヘア―の写真を投稿し「AIにボブにしてもらった！（ちょっと顔も変わってるけど）」「どっち派？」と伝えている。
これにファンは「可愛い方はなんでも似合っちゃう説」「有村架純さんかと思いました」「どちらもいいけど、ボブは新鮮な感じがして、なお良いです。でもポニーテールが一番かな」「ボブヘアだと女子アナ感でるね」「いやー全然印象変わるね！」「ボブも似合っててかわいいけど個人的な好みでロングが良いなぁ」「あまちゃんの時の有村架純さんや！」などと反応している。
【写真】有村架純そっくり！女子アナ感あるボブ髪のちとせよしの
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
これにファンは「可愛い方はなんでも似合っちゃう説」「有村架純さんかと思いました」「どちらもいいけど、ボブは新鮮な感じがして、なお良いです。でもポニーテールが一番かな」「ボブヘアだと女子アナ感でるね」「いやー全然印象変わるね！」「ボブも似合っててかわいいけど個人的な好みでロングが良いなぁ」「あまちゃんの時の有村架純さんや！」などと反応している。