ミセス藤澤涼架、仲良いSnow Manメンバー告白 プラベやり取り内容明かす
【モデルプレス＝2026/05/09】3 人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が5月8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。仲良しのSnow Manメンバーを明かした。
【写真】ミセス、仲の良いスノメンバー
この日、司会のタモリから「Snow Manの阿部くんとミセスの藤澤くんは、最近は食事行ってるの？」と話を振られると、藤澤は「仲良しすぎて仲が良い振りをしてるくらいまで…」と答え、隣に座っていた阿部と密着。大森元貴から「食事は行けてないの？」と聞かれると藤澤と阿部は「行けてない」と話していた。
また、阿部は「『今日一緒だね』って話もLINEでしてて『この間にご飯行く？』って話をしていたんですけど、『あ、俺スタジアムライブだ』って世界で1番かっこいい断られ方でした」と藤澤とのやりとりをぶっちゃけ。するとスタジオは笑いに包まれていた。（modelpress 編集部）
情報：テレビ朝日
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◆藤澤涼架、阿部亮平との交流を明かす
この日、司会のタモリから「Snow Manの阿部くんとミセスの藤澤くんは、最近は食事行ってるの？」と話を振られると、藤澤は「仲良しすぎて仲が良い振りをしてるくらいまで…」と答え、隣に座っていた阿部と密着。大森元貴から「食事は行けてないの？」と聞かれると藤澤と阿部は「行けてない」と話していた。
◆阿部亮平、藤澤涼架の「世界で1番かっこいい」断り方をぶっちゃけ
また、阿部は「『今日一緒だね』って話もLINEでしてて『この間にご飯行く？』って話をしていたんですけど、『あ、俺スタジアムライブだ』って世界で1番かっこいい断られ方でした」と藤澤とのやりとりをぶっちゃけ。するとスタジオは笑いに包まれていた。（modelpress 編集部）
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