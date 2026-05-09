Photo: 山科拓郎

この記事は2024年4月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

新年度がスタートして、はや2ヶ月目。通勤通学に使うバッグは定着しましたか？

日常的に背負って移動するからこそ、重視したいポイントのひとつはバッグ自体の“軽さ”。でも、ノートPCやタブレットが無理なく入るのはマストで、容量は犠牲にしたくない…。

そんな方には、「中綿スリングバッグ」が、うってつけの存在かもしれません。

中綿入りポリエステル素材で、軽さと撥水性を両立

Photo: 山科拓郎

こちらのバッグ、素材にはその名の通り中綿入りポリエステルを採用しています。

光沢感がアクセントになったシンプルデザインで合わせやすく、オフィスやカフェ、ピクニックなどなど、いろいろな場所へ持ち出したくなります。「今日どのバッグにしよう…？」を解消してくれそうですね。

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しかも、素材のおかげで本体重量を軽く抑えることに成功。水や汚れに強いという実用性まで兼ね備えています。濡れたときのケアは、サッと拭くだけでOKです。

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撥水性のおかげで、突然の小雨程度なら大切な中身をずぶ濡れから回避。ちょっとした衝撃も中綿が吸収してくれて、大切なノートPCやガジェット類を守る効果も見込めます。

見た目以上の収納力＆仕分けしやすい豊富なポケット

本体サイズは、縦25×横33×厚み13.5cmと比較的コンパクトですが、収納力にも抜かりがありません。

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上の写真ではメイン収納部にノートPC／タブレット／水筒／財布／鍵／イヤホンなどを入れてみました。ご覧の通り、まだまだ容量に余裕がありそうです。

ノートPC専用の収納部や豊富なポケットを備えていて、荷物を整理整頓しやすいのも嬉しいポイント。ダブルファスナーでガバッと開くので視認性も高く、必要なものがすぐに取り出せます。

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移動中にさっと使いたいスマホなどは、外ポケットへ。「あれ、どこだっけ？」を減らせそうな仕様で、シンプルに使い勝手良好です。

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これだけ荷物を入れても、不自然な厚みが出ず、スマートなシルエットをキープできていたのも印象的でした。中綿がソフトな感触で背負い心地も快適です。

便利な収納用ポーチは、サブバッグにも

そしてこのバッグ、巾着ポーチが付属するところも見逃せません。

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これがまた便利で、バッグ本体をクルッと丸めてコンパクトに収納可能です。柔らかい中綿入りポリエステル素材の利点を生かしていますよね。

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ショルダーストラップを付け替えれば、サブバッグとしても活躍。旅行の際には近隣の散策に便利だし、急な買い物で荷物が増えたときにも重宝しそうです。

毎日のお出かけを軽やかに、もっと楽しくしてくれそうな「中綿スリングバッグ」。個人的には、自転車移動のお供にも向いていそうだと感じました。

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本記事にて紹介する製品は、株式会社メディアジーン（Originals）より製品貸し出しを受けております。

Source: CoSTORY