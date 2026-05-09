≪バス暴走事故≫「痛風で薬飲んでるって言ってました」逮捕された元女子陸上名監督の自宅前に1週間前に大破した車が…「離婚して一人暮らし」「覇気がない」

福島県郡山市の磐越道で高校生１人が死亡し20人が負傷したマイクロバス事故。バスの運転手で福島県警が過失運転致死傷容疑で逮捕した無職・若山哲夫容疑者（68）＝新潟県胎内市＝の行動や認知について、複数の近隣住民が最近異常を感じていたことが「集英社オンライン」の取材でわかった。県警は運転できる状態だったのかどうかも調べている模様で、今後、若山容疑者をドライバーに起用した経緯や責任の検討も本格化する見通しだ。

≪画像多数≫「陸上部の名監督だった」白いジャージに角刈りのような短髪…逮捕された若山容疑者が輝いていた頃の写真、最近は覇気がなくなっていたという

陸上部を指導、マイクロバスの運転を担っていた

事故を巡っては生徒が亡くなった新潟市の私立北越高校と、同校が「バスの手配を依頼した」と主張する蒲原鉄道（新潟県五泉市）の言い分が食い違っている。

蒲原鉄道側は、高校から費用を安くするために貸切バスでなくレンタカーを使い、ドライバーも紹介してほしいと依頼を受けた、と主張。北越高側は、そんな依頼はしていないと反論している。（#1）

どちらの言い分が真実なのかは捜査が続いているが、蒲原鉄道は実際に営業担当者がレンタカーのバスを借り出し、事故当日の６日朝、社員でもない若山容疑者を運転手だとして高校の男子ソフトテニス部の顧問が待つ集合場所に行かせている。

若山容疑者を起用した経緯について蒲原鉄道の茂野一弘社長は、「営業担当者が『バスを運転できる人間はいないのか』と相談した知り合いがおり、その知り合いの方からの紹介と聞いている」と説明している。

その若山容疑者は、高校の部活とマイクロバスの運転に携わった経験があるため目をつけられた可能性がある。

容疑者は新潟市の東京学館新潟高校や胎内市の開志国際高校で長く陸上部を指導。2010年の小千谷市の市報に、アジアジュニア選⼿権⼤会に出場が決まった東京学館新潟高校の女子選手の紹介記事が掲載され、そこに容疑者は選手が⽣活する学⽣寮の管理⼈として登場。「練習では同レベルの⼥⼦選⼿がいないため、男⼦と競い合わせています」と話していた。

その後、胎内市によれば若山容疑者は2022年度から3年間、同市の会計年度職員としてイベントなどでのマイクロバスの運転を担っていた。市は「無事故で問題はなかったが、24年度末に辞めた。次の仕事が決まったと聞いた」と説明する。

ここ1年くらいは歩き方が前のめりになって覇気がない雰囲気に…

だが若山容疑者が7、8年前から独りで暮らしているという今の自宅の近隣住民は、市に勤めている時から異変が起きていた、と記憶を語った。

「若山さんは何年か前には市内の体育館で陸上部の指導をしているのを見かけたことがあり、腕を組んで静かに見ているって感じだった。その頃は声もかけ普通の対応をしていた。

ただ、市役所に臨時職員で勤めていた時、だいたい2年くらい前に最初に変だなと思ったんだ。当時若山さんは飯豊連峰の新潟県側の登山口のあたりで市が夏だけ運行するワゴンタイプの送迎車の運転をしていて。

私もよく山に行くのでそこで会って、ごくろうさんって感じで手をあげると、口をポカンと開けてこっちを見てるだけで……。明らかにおかしかった。その後もばったり会っても同じように表情でこちらを見てるだけ。

ここ1年くらいは歩き方が前のめりになっておかしくなって、覇気がない変な雰囲気で歩いていたんだ。あの様子からは彼が人を乗せて運転するというのはかなり危険なことだったと思う」（近所の男性Ａさん）

別の60代の男性Ｂさんも、2年ぐらい前に若山容疑者が運転するマイクロバスにも乗った時には「丁寧で運転も荒いという印象はありませんでした」と言いながら、最近は変化があったと話した。

「1ヶ月前くらいに近所で見かけた時には若干前屈みになり、半歩ずつしか足が前に出ないというような歩き方でした。あの様子からすると誰かの命を預かって運転をするのは無理だったんではないかって思ってしまいますね……」（Ｂさん）

「離婚して痛風の薬飲んでるって言ってました」

こうした体調の変化を本人から直接聞いた人もいる。行きつけの飲食店の関係者のＣさんだ。

「奥さんとずいぶん前に離婚されたようでした。ウチには昔から通ってくれていて、みんなから『先生』と呼ばれて親しまれていました。もともと高校の教員で生徒から何かイベントがある度に呼ばれて慕われていましたよ。

本人は『痛風で薬を飲んでいる』と言っていて、たしかに歩き方はゆっくりだったかもしれませんが、何か大病で著しく体の具合が悪いというのではないと思っていました。

お酒はワインを1本入れて自分は少し飲んであとはお店の人に勧めるって感じで、1時間ほど飲んだら帰るので深酒するという事もありませんでしたよ」（Ｃさん）

ただ今回事故の約１週間前には容疑者の家の前で大きな異変が起きていた。

「若山さん、バス事故を起こす1週間ほど前にも事故を起こしてる可能性があると思いますよ」と近隣住民の女性・Ｄさんが話す。

「若山さんの自宅の隣に内科の駐車場があるのですが、そこに青と白のツートンカラーで助手席側のボンネットがひしゃげてめくれ上がった車が停まってたんです。警察官も来てました。

ところが私が外出から帰ってくるとそのツートンカラーの車が若山さんの家に停まっていてびっくりしました。若山さんは普段別の軽自動車に乗っていたので『この車、若山さんのだったの！』って……。」（Ｄさん）

先のＡさんも、大破した車を見たという。

「なんでわざわざ隣の内科の駐車場に停める必要があったんだろうなとは思ったよ。けど、なんとなく若山さんはまともな判断ができなくなってあそこに放置したんじゃないかって思うけどな……。そしたら今度はもっととんでもない大事故だろ……」（Ａさん）

だが、大破した車が目撃された数日後の５月４日も若山容疑者は近所の料理屋のカウンターに1人座り黙々と飲んでいた姿が目撃されている。

蒲原鉄道の茂野社長は、営業担当者が「知り合いの知り合い」として連れてきた若山容疑者の持病やドライバー歴は「まったく把握していない」と明言した。

その会社に対し、福島県警は8日、安全管理体制を調べるため家宅捜索に踏み切った。

同社が自社のドライバーに行なうのと同じ程度の健康チェックさえ若山容疑者にしていれば、事故は起きなかったのではないか。そして、なぜ若山容疑者はハンドルを握ったのか。あってはならないずさんな運行態勢ができあがった原因の究明は急務だ。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班