ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨
ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨　円の売り越し減少
円　61738枚の売り越し 40321枚の売り越し減
ユーロ　32202枚の買い越し 3510枚の買い越し減
ポンド　63908枚の売り越し 3269枚の売り越し増
スイスフラン　34521枚の売り越し 700枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　693枚の買い越し 3815枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ５月５日主要国通貨　円の売り越し減少
円　61340枚の売り越し 27203枚の売り越し減
ユーロ　21011枚の売り越し 2718枚の売り越し増
ポンド　31244枚の買い越し 1393枚の買い越し減
スイスフラン　7392枚の売り越し 1275枚の売り越し増