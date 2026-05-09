ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少 ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨

ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少

円 61738枚の売り越し 40321枚の売り越し減

ユーロ 32202枚の買い越し 3510枚の買い越し減

ポンド 63908枚の売り越し 3269枚の売り越し増

スイスフラン 34521枚の売り越し 700枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 693枚の買い越し 3815枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ５月５日主要国通貨 円の売り越し減少

円 61340枚の売り越し 27203枚の売り越し減

ユーロ 21011枚の売り越し 2718枚の売り越し増

ポンド 31244枚の買い越し 1393枚の買い越し減

スイスフラン 7392枚の売り越し 1275枚の売り越し増

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