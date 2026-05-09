ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少
ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨
ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少
円 61738枚の売り越し 40321枚の売り越し減
ユーロ 32202枚の買い越し 3510枚の買い越し減
ポンド 63908枚の売り越し 3269枚の売り越し増
スイスフラン 34521枚の売り越し 700枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 693枚の買い越し 3815枚の買い越し減
レバレッジド・ファンズ５月５日主要国通貨 円の売り越し減少
円 61340枚の売り越し 27203枚の売り越し減
ユーロ 21011枚の売り越し 2718枚の売り越し増
ポンド 31244枚の買い越し 1393枚の買い越し減
スイスフラン 7392枚の売り越し 1275枚の売り越し増
ＩＭＭ通貨先物５月５日主要国通貨 円の売り越し減少
円 61738枚の売り越し 40321枚の売り越し減
ユーロ 32202枚の買い越し 3510枚の買い越し減
ポンド 63908枚の売り越し 3269枚の売り越し増
スイスフラン 34521枚の売り越し 700枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 693枚の買い越し 3815枚の買い越し減
レバレッジド・ファンズ５月５日主要国通貨 円の売り越し減少
円 61340枚の売り越し 27203枚の売り越し減
ユーロ 21011枚の売り越し 2718枚の売り越し増
ポンド 31244枚の買い越し 1393枚の買い越し減
スイスフラン 7392枚の売り越し 1275枚の売り越し増