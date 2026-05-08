お笑いタレント・中山功太（45）が8日に公式X（旧ツイッター）を更新。約10年間にわたり、自身をいじめてきた先輩芸人について言及したことが、物議を醸している件について言及した。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。不意に実名を告白する一幕もあったが、特殊音が流れてわからない形となっていた。スタジオで「マジ!?」とざわつきが大きくなると「ラランド」サーヤは「めっちゃ腑に落ちた」と納得した表情を見せた。

この件がネット上で注目を集めている件について、中山は「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と宣言。「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」とした。

また、その人物を特定しようとする動きについては「ピーが気になってるだけやろ？ピーにする理由、考えろ。無料でテレビや配信観て、悶えるな」と私見をつづっていた。