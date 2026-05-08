鹿児島のインフルエンサーが厳選した、グルメのイベントが鹿児島市の百貨店で始まりました。



からっと揚がった手羽先餃子に――。もちもちの団子――。8日から鹿児島市の山形屋で「もぐもぐマルシェ」が始まりました。プロデュースしたのは、鹿児島を代表するインフルエンサーの「マリア」さんと「ポポの休日」さんです。





2回目の開催となる「もぐもぐマルシェ」には、2人が厳選したグルメや雑貨など34店舗が並んでいます。こちらは、天文館のバーが提供しているボリューム満点のハンバーガー。（記者）「すごい肉厚です。パンがパリッパリで、この甘辛い照り焼きソースがガツンとしたハンバーグにとっても合います」4月に鹿児島市にオープンしたばかりのシナモンロールの専門店には行列ができていました。また、指宿市のカフェが作るチーズケーキも人気を集めていました。（訪れた人）「指宿のお店でなかなか買いに行けなくて、山形屋に来ていたので近いのでこっちに買いに来た」チーズケーキは開店から1時間半ほどで完売。次は、11日（月）に出店します。さらに、イベント限定のものも。（記者）「イベント限定でマリアさんとコラボレーションした商品です。こちらのコーヒーのデザインは、マリアさんがデザインしています。裏を返してみますと、マリアさんのサインとメッセージが書かれています」カフェインレスのコーヒー専門店とコラボレーションした商品で、焼き菓子とセットで販売しています。（訪れた人）「クッキー甘くて、その後に飲んだコーヒーが苦くて、いいバランスでおいしかった」（マリアさん）「鹿児島に新しい風を吹かせられるように、鹿児島を盛り上げられるように頑張っていきたい」（ポポの休日さん）「鹿児島って、いいところだなとかおいしいものがたくさんあるんだなと知っていただけたらうれしい」もぐもぐマルシェは、５月11日まで開催されています。