歌手・中島美嘉の、手首のタトゥーが目を引くナチュラルショットが話題になっている。

【映像】「ビックリしました」と反響を呼んだ“激変”ショット

これまでにもInstagramで、ライブリハーサルの様子や、2023年に結婚したギタリストの馬谷勇との旅行ショットなど、仕事やプライベートについて発信してきた中島。

2025年12月13日の投稿では、黒のアイシャドウで囲んだ目元メイクが印象的な"激変"ショットを披露し、「ビックリしました」「ミステリアスな美しさ…」などの反響が寄せられていた。

タトゥーのぞくナチュラルな姿

2026年5月8日は、現在開催中のアジアツアーのため、タイ・バンコクへ向かうことを報告。

「行ってきます ラーメンからのinバンコク たくさん食べて、たくさん寝て、頑張る」とコメントし、手首のタトゥーが見えるリラックスした姿や、夫やスタッフたちとの笑顔あふれるオフショットを公開した。

この投稿にファンから、「素の美嘉さん かわいらしくてステキです」「すっぴんでもかわいいー 美嘉ちゃん」など、ナチュラルな姿に反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）