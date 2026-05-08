吉本新喜劇の男性楽屋に、後輩の女性座員が自身の“セクシー”な写真集を持ち込んだら……。出番を待つベテラン座員の一人がそれを手に取ると、なるみも思わず「犯罪やで！」とツッコミを入れる“とんでもない行動”に!?

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新喜劇の男性楽屋に写真集を差し入れたのは、“かわい過ぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理。「新喜劇楽屋ダービー むっつりカップ」と題し、ランジェリーグラビアまで収録された写真集を誰が一番長く見続けるのかを密かにチェックするという企画だ。

様子をモニタリングされていたのは、烏川耕一、島田一の介、川畑泰史というベテラン座員3人。

まず写真集を手に取ったのは島田一の介。後輩座員に中身を見せながら、2分以上じっくり堪能する。すると一の介の「そそるね」というつぶやきに反応するように、烏川も写真集を読み始めた。

そんな中写真集を手に取った元新喜劇座長の川畑は、パンツ１枚という格好でその場に座り込んでページをめくる。「全然水着のとこ出てけぇへん」とつぶやくなど、明らかに“お目当て”のページがある様子だった。

するとついに水着カットを発見。「お～これや」と言いながら、川畑は開いた状態で写真集を膝で押さえ込み、スマートフォンで撮影するというまさかの行動に出た。これにはスタジオで見ていたなるみも「いやーーー！ 犯罪やで！」と絶叫してしまう。

さらに「う～わこれ！」などと言いつつ、気に入ったカットがあればスマホで撮影し続ける川畑。しかし、衝撃の行動はこれだけにとどまらなかった。

川畑は舞台の出番が近づいているにもかかわらず、写真集を何度も読み返す。そして時間ギリギリになり、ようやく閉じたかと思った瞬間、自らのバッグへ……。

これにはスタジオの岡村隆史（ナインティナイン）は「まさか」と言葉を失うと、なるみも「うわ！ ウソやろ!?」とドン引きしていた。

なお、吉本新喜劇のベテラン座員による「むっつりカップ」の様子は、4月27日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で放送された。

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