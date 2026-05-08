８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．１４ポイント（０．００％）安の４１７９．９５ポイントと５日ぶりに反落した。

様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向や、中東情勢を見極めたいとするスタンスが買い手控えにつながっている。中国では来週にかけ、４月の月次経済統計の公表が集中する予定（９日に貿易、１１日に物価、１５日までに金融など）。中東情勢を巡っては、米イランの交戦再開で、和平交渉に暗雲が漂っている。また、上海総合指数は前日まで４日続伸し、３月２日以来、約２カ月ぶりの高値水準を切り上げただけに、利益確定売りも重しとなった。

もっとも、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強いほか、対米ドルの人民元高進行なども材料視された。４月末に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられている。現地メディアによると、メーデー前に実施された不動産支援策の影響で、中国各地で連休中の住宅販売が活況を示した。指数は引けにかけて下げ幅を縮小している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体株の下げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が４．６％安、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が１．５％安で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体大手の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が５．６％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

医薬株も安い。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が４．０％、江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が３．１％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．９％、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が１．３％ずつ下落した。酒造・食品株、エネルギー株、証券株なども売られている。

半面、不動産株は高い。華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が６．９％、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が３．８％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が３．３％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が２．０％ずつ上昇した。

軍需産業株も物色される。航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が６．４％高、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が５．３％高、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が３．７％高で取引を終えた。自動車株、運輸株、公益株、素材株、銀行株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０１ポイント（０．３６％）高の２８３．２７ポイント、深センＢ株指数が２．９２ポイント（０．２５％）安の１１７７．０３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）