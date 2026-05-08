堀琴音が菅沼菜々に約束 「優勝しそうだったらアイドルの歌、歌います」にファンは早くも大盛り上がり！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「ひとコマJLPGA」と題して、メジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」の開幕前に収録した堀琴音と菅沼菜々の軽妙なやり取りを動画で投稿した。
【動画】まるで掛け合い漫才？ 堀琴音と菅沼菜々の楽しい会話
動画はインタビューを受けていた堀が近くにいた菅沼に「一緒にどうぞ」と声をかけるシーンからスタート。そして先週の「NTTドコモビジネスレディス」でツアー通算4勝目を挙げた菅沼を「優勝おめでとうございます」「素晴らしいステージでしたね」と称賛した。さらに「18番がもうステージに見えたけど」と続けると、さすがに菅沼も照れ笑いを浮かべながら「いえ、そんなことはないです」と返していた。そして今度は菅沼から「今週、一緒に優勝争いをしましょう」と声をかけると、堀は「そうですね、アイドルに負けないように頑張ります」「私も“舞台”に建てるように頑張ります（笑）」と気持ちよく返答した。菅沼は続けて「最終ホールを舞台にしてください！ 歌ってください！」と無茶振り。堀は「歌うの？」と一瞬ひるんだが、「優勝しそうだったらアイドルの歌、歌います」と約束。菅沼は手を叩いて喜ぶと、カメラを指さして「ちゃんと証拠、残ってますからね」と言うと、堀は思わず「やばい、やばい…」と漏らしていた。この軽快なやり取りを見たファンからは「2人の掛け合い漫才的なところがいいですね」「こっちゃん歌ってね」「アイドルの歌、聞きたい!!」「楽しみ〜うふふ」と、堀の歌に期待を大きく膨らませていた。はたしてファンは堀の歌を聴くことができるのか。大会前半を終えて、堀は優勝も狙える好位につけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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