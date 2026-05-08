元Ｋ―１王者・武尊が８日までに自身のインスタグラムを更新。引退試合から１週間を迎えた心境を明かした。

「引退試合から今日で一週間。沢山（たくさん）のお祝いの言葉 本当にありがとうございます。毎日ゆっくりコメントを全部読ませてもらってます」と書き始め、オフショットをアップ。

「沢山の人達が喜んでくれてお祝いしてくれてやっと勝ったこと、引退したことを受け入れてきました この数ヶ月毎日試合のことを考えて過ごしてたから試合終わってからの数日はこれは全部夢まだ試合は終わってないんじゃないかって毎日心臓バクバクして起きてた。笑」と現在の心境を明かした。

最後に「ゆっくりだけど第二の人生に向けて気持ちを整理して次の挑戦に進んでいきたいと思います。みんな本当にありがとう」とつづり、投稿を締めた。

この投稿には「お疲れ様でした！これからも応援してます！」「僕の青春を支えてくれて本当にありがとうございました」「これからも武尊選手らしく」「８年間夢見せてくれてありがとうございました」「あれからもう１週間、、、あの会場の熱と興奮と感動まだ落ち着きません」「第二の人生もＫＯ勝利で」「一生忘れない」などの声が寄せられている。