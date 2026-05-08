5月8日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞のAIについての記事「セブン、弁当の製造回数減 東北や四国、1日2回に 人手不足、供給体制を維持」を取り上げ、大竹がコメントした。

セブン―イレブン・ジャパンがおにぎりや弁当など一部商品の1日あたりの製造回数を減らす。従来は1日3回製造していたが、今秋以降に東北や四国の工場を対象に製造回数を2回にする。食品メーカーの間で人手不足が強まる中、持続可能な供給網の構築を急ぐ。

セブンはこれまでおにぎりや弁当などを対象に配送トラックの午前と午後、深夜便向けに1日3回商品を製造していた。セブンと九州産業大学などが産学連携で食品に関連する微生物を短時間で分析・判定する技術の開発を進めている。鮮度に影響を与える微生物の混入しやすい場所を特定して重点的に洗浄することなどで、製造工程を見直す。

手巻きおにぎりで新たな設備の導入や、ブレンド米の配合比率などの見直しも含めて鮮度を延長し、1日2回の製造が可能となった。このため、午前便向けの製造を中止する。

砂山アナ（アシスタント）「1回北海道で試してみて一定の効果が確認できたこともあり、この秋から対象地域を順次東北や四国地方の工場に拡大しますとあります」

セブンイレブンジャパンの阿久津社長は「配送回数の見直しで原価抑制が進み、粗利の改善につながる。価格上昇の抑制につなげていきたい」と話す。

砂山アナ「コンビニ商品も高くなってますけど、これにによって価格をちょっと抑えていく効果はありますよと。さらにはセブンが製造回数を減らす背景には、慢性的な人不足もあります。これも解消できるということで、1日2回にしていこうという動きがちょっと広がろうとしているということですね」

はるな愛（パートナー）「そういうところにも影響がね」

大竹まこと「いやだからあれだよね。大手はある意味お金かけて、開発費もかけて、一生懸命商品を新鮮に保つようにして、配達回数を3回から2回に減らすと。多分セブンがやれば他の大手も右へ倣えで、3回を2回にすれば人件費もかからなくなる」

はるな「あとガソリンとかもそうですよね。なんかもうコンビニといえば、いつもパンパンに商品が並んでるっていうイメージだけども、これからはそうはいかないかもしれないですね」

砂山アナ「24時間空いてるのも当たり前ですけど」

はるな「それもでも、変わってきてますよね」

大竹「でも便利だからね。両方痛し痒しだよな」