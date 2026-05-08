瀧山あかね「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのが…」ぶっちゃけ発言に「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配の声

瀧山あかね「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのが…」ぶっちゃけ発言に「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配の声