瀧山あかね「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのが…」ぶっちゃけ発言に「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配の声
ABEMA専属アナウンサーの瀧山あかね（31）が、7日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜 深0:15）に出演。ぶっちゃけ発言でスタジオをにぎわせた。
【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
瀧山は「アナウンサーって裏でテキーラとか飲んでるのに、みんな表で清楚ぶってるのが気に食わない」と小言で明かし、スタジオの笑いを誘った。「みんながみんなじゃない」とした上で「私は行ってますね」と率直に回答した。
さらに瀧山は「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのが…」とぶっちゃけた。スタジオでは「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配する声が上がった。
これに、見取り図の盛山晋太郎は「瀧山は口軽いとかじゃなくて、NGなしなのよ」とフォロー。瀧山は「みんなそうだとは思わないですけど」と話していた。
【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね
番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。
瀧山は「アナウンサーって裏でテキーラとか飲んでるのに、みんな表で清楚ぶってるのが気に食わない」と小言で明かし、スタジオの笑いを誘った。「みんながみんなじゃない」とした上で「私は行ってますね」と率直に回答した。
さらに瀧山は「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのが…」とぶっちゃけた。スタジオでは「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配する声が上がった。
これに、見取り図の盛山晋太郎は「瀧山は口軽いとかじゃなくて、NGなしなのよ」とフォロー。瀧山は「みんなそうだとは思わないですけど」と話していた。