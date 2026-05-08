2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー（後期）

© Disney

提供期間：2026年5月11日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

そんな「カンナ」に、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューが登場！

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ

© Disney

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ

パイケースに詰めたラタトゥイユみかんとブレザオラ柚子香るカンパチのグリルマリネと胡瓜のエスプーマ茎わかめとミョウガのサルササーモンのグラティネ 九条ねぎ味噌風味新生姜と黒酢のソースホロホロ鳥のあられ焼きとハマグリのソース生ベーコンとレンズ豆の煮込みまたは国産牛フィレ肉のグリルとシュー・ファルシアスパラガスの天ぷらと粒マスタードソース（別途2,000円）黒米のご飯オレンジムースとベイクドチーズケーキローズマリーのアイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン

ランチの時間帯に提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ。

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています☆

そしてメインは、「ホロホロ鳥のあられ焼きとハマグリのソース 生ベーコンとレンズ豆の煮込み」と、別途追加料金で「国産牛フィレ肉のグリルとシュー・ファルシ アスパラガスの天ぷらと粒マスタードソース」の2種類のお肉料理からお好みで選ぶことができるのもうれしい！

デザートプレートの「オレンジムースとベイクドチーズケーキ」は層になっていて、トップがオレンジをモチーフにした可愛らしい仕上がりになっています。

また、マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで、「ヴァネロペ」、「ドナルドダック」＆「デイジーダック」デザインの2種類から選べます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ

© Disney

価格：16,000円

提供時間帯：ディナー

ピスタチオを纏った鴨肉のリエット 梅酒ソースブランダードと桜海老のサブレオマール海老とホワイトアスパラガスのブランマンジェ マンゴーと新生姜のサルサ平貝とパテ・ド・カンパーニュのソテー空豆のフランセーズ金目鯛の炙り焼きとヤリイカのフリカッセふき味噌のバターソース黒毛和牛フィレ肉のグリルと菌床しいたけのファルシエストラゴンマスタードソースゴールデンベリーコンポートとラズベリーのサバイヨン 塩バターキャラメルのアイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン

ディナーの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ。

季節の食材も堪能できるコース料理で、プレートの彩りも良く、食欲をそそります！

メインの「黒毛和牛フィレ肉のグリルと菌床しいたけのファルシ エストラゴンマスタードソース」は、黒毛和牛フィレ肉としいたけは肉厚で食べ応えも◎

さらにデザートプレート「ゴールデンベリーコンポートとラズベリーのサバイヨン 塩バターキャラメルのアイス」は、ベリーの甘酸っぱい香りも楽しめる「ゴールデンベリーコンポートとラズベリーのサバイヨン」と、塩気がアクセントでコクのある「塩バターキャラメルのアイス」の相性が良く、あとをひく美味しさです。

マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで2種類から選べます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

パイナップルジュース、オレンジジュース、パッションフルーツシロップ、キウイシロップ、ソーダ、マスカットゼリー、スライスレモン、ドライキウイ、ミント

パイナップルジュースとオレンジジュース、それからソーダがベースのディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。

涼しげな色合いのドリンクで、中にはマスカットゼリーが入っているので食感も楽しめます☆

トッピングには香りの良いスライスレモンやドライキウイ、ミントが添えられています。

特別な日のランチやディナーにもぴったりなコースメニューに、さっぱりといただけるスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期スペシャルメニューの紹介でした！

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