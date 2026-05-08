湘南がサプライヤーとの15シーズン目を記念した特別ユニフォームを発表

湘南ベルマーレは5月7日、オフィシャルサプライヤーであるPENALTYとの15シーズン目を記念した「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を発表したなか、即完売となり話題となっている。

2012年から湘南のサプライヤーを務めるPENALTY。今回の記念ユニフォームは、同ブランドが手掛けた歴代ユニフォームの要素を1枚に集約したデザインが特徴となっている。背番号とネームのシートカラーには、通常の商品とは異なる「プレミアムシアン」を採用。商品コンセプトには、ポルトガル語で「いつも」「永遠に」を意味する『SEMPRE SHONAN』が掲げられた。

製作者は「これまでの歴史に敬意と感謝を込めて。BELLMARE×PENALTYの取り組みの象徴となるオーセンティックシャツ。そのひとつひとつを振り返りながら製作しました」とコメント。15年に及ぶ情熱を込めた一着であることを明かしている。

SNS上では「なんじゃこりゃ！かっこよ！」「なにこれ！？」「すごーい」「かわいい」と斬新なデザインに注目が集まる一方で、即座に完売となった状況に対し「秒で売り切れた」「速攻売り切れた」「買うか悩んでたら完売してた」「もう…ない？」「再販お願いします」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）