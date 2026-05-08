かつてアイドルグループ「Ｘ２１」のメンバーだったタレント・こもりやさくらが８日までに、第１子妊娠を報告した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し「この度、新しい命を授かりました。日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています」と公表。

「出産は、この夏を予定しています 無事に会える日を心から楽しみにしています」と明かし、「＃妊娠報告＃３０ｗ＃初マタ＃妊娠８ヶ月＃マタニティフォト」と撮影ショットをアップ。

身長１９８センチという夫と並んだ２ショットも披露し、フォロワーから「わあー！おめでとう」「さくらがママに、、、ほんまにおめでとう」「とっても素敵です」「わあまじか！！おめでとう」「お腹だいぶ大きくなったねー可愛いいいいー」と祝福の声が寄せられた。

こもりやは２０１２年の「第１３回全日本国民的美少女コンテスト」でグラビア部門賞を受賞し、同コンテスト出身者で結成した「Ｘ２１」のメンバー入り。ＮＨＫ「高校講座 地理」にＭＣとしてレギュラー出演したほか、フジテレビ系「ワイドナショー」に「ワイドな現役高校生」として出演。２５年４月にＳＮＳで「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました彼に憧れのパリでプロポーズをしてもらいました」と明かし、同１０月に結婚と挙式を報告した。