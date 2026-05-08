開催：2026.5.8

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 2 [メッツ]

MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。

ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。

2回表、6番 アンディ・イバネス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 COL 0-1 NYM、8番 タイロン・テーラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 COL 0-2 NYM

4回裏、6番 ウィリー・カストロ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-2 NYM

6回裏、7番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 2-2 NYM

8回裏、7番 ジェイコブ・マッカーシー 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでロッキーズ得点 COL 6-2 NYM

試合は6対2でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで2勝0敗2S。負け投手はメッツのクレイグ・キンブレルで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 07:06:16 更新