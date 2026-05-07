藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は7日、石川県七尾市「のと楽」で糸谷の先手で1日目が指され、午後6時半の封じ手までに68手進んだ。ここまで藤井の2勝0敗で迎え、戦型は相雁木（がんぎ）。封じ手の局面は糸谷が交換した左桂を2筋へ放ち、2枚桂で藤井陣の突破を図っている。

糸谷は中住まいから右王へ組み替えた。天王山まで歩を進め、高い陣形を維持した。一方の藤井は王、飛車、角が1段目にあり低い陣形からのカウンターを狙っていると見られる。

「毎局新しい構想と、人間の粘りを見せていけたら」。第1局終局後、糸谷がシリーズに懸ける思いを語った。第1局は先手・糸谷が初手から2手連続、1筋の歩を突いた。第2局も後手・糸谷が変化球を投じた。角道を開け、左金を上がった後の6手目、今度は左銀を上がり藤井に飛先の歩の交換を誘った。ところが今回、前例から外れる手を指したのは42手目の藤井で、比較的穏当な進行で封じ手を迎えた。

封じ手までに持ち時間9時間から糸谷は3時間17分、藤井は4時間38分消費。1時間21分の時間差が生じた。2日目は8日午前9時、同所で再開される。