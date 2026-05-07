佐々木沙羅アナウンサーのインスタグラム＠sasaki__sarahより

写真拡大

　静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー(23)が6日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウイークに家族と伊豆旅行に出かけたことを報告した。

【写真】浴衣姿で最中をパクッ

　東京都出身の佐々木アナ。「ゴールデンウィーク最終日　いかがお過ごしでしたか？」と投げかけ、「私は家族が静岡にきてくれて、伊豆旅行へ」と明かした。

　「入社してまもない頃、画面デビューした企画、私のとびっきり！スポットとしてご紹介した 沼津市Grandma(グランマ)シーサイド店に再訪」と懐かしい場所を訪れ、「いつも美味しいケーキをいただき、いつもテレビ見てるよ～！と温かいお言葉をいただき、とても幸せな気持ちになりました」と振り返った。

　続けて、「4つ食べたい気持ちを我慢して、一つだけ厳選しました」と、ニット姿でケーキを手にして笑みを浮かべる写真を掲載。「またこの日は生憎のお天気だったので、また晴れた日にテラスリベンジしに行きます　駿河湾に富士山に…景色が最高なんです」と残念がった。

　そして、「新商品だという冷やし最中も！塩バターが効いていて贅沢な味　贈呈にも自分へのご褒美にもぴったりなスペシャル最中でした」とつづり、旅館の和室とみられる場所で口にするショットを添えた。

　フォロワーからは「めっちゃ大きい」「なんてボリューム」「無敵だ」「癒し系の笑顔がとっても素敵」などの声が寄せられた。

　佐々木アナは2003年3月21日生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業後、2025年に静岡朝日テレビに入社した。

（よろず～ニュース編集部）